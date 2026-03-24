5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Gotowanie, smażenie i pieczenie
Wszystkie serie
Philips Ovi Dual Basket z funkcją pary seria 5000 Frytownica na gorące powietrze Dual Basket Airfryer
Obsługa klienta
NA552/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
UK Declaration of Conformity
NA55x Important Information Manual
Wszystko (14)
Dlaczego urządzenie Philips Airfryer emituje sygnał dźwiękowy podczas pieczenia?
Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
Jakich form do pieczenia można używać w urządzeniu Philips Airfryer?
Gdzie można znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw akcesoriów do pieczenia XXL
Akcesorium do urządzenia Airfryer 6,2 lZestaw do grillowania
Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 l2-warstwowy zestaw do gotowania
Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 lZestaw śniadaniowy
Dodatek do Airfryer 3,2 i 4,2 lZestaw do grilla
Akcesorium do urządzenia Airfryer
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw akcesoriów do pieczenia XL
Urządzenie Philips Airfryer wyświetla myślniki lub kod błędu
Aplikacja Philips HomeID zamyka się lub zawiesza
Urządzenie Philips Airfryer nie wyświetla się na liście urządzeń w aplikacji HomeID
Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie wyszły tak, jak oczekiwano
Powłoka patelni/kosza urządzenia Philips Airfryer łuszczy się
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!