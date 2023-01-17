Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Szybkie i wygodne przycinanie
Możliwość mycia pod bieżącą wodą
Wygodne użytkowanie
Szybkie i łatwe rozwiązanie pozwalające pozbyć się niechcianych włosów. Ostrza obrotowe są chronione metalową osłoną, zapewniając dokładne, a jednocześnie delikatne przycinanie bez zadraśnięć i skaleczeń.
Trymer jest wodoszczelny i można go z łatwością wyczyścić pod bieżącą wodą po każdym użyciu.
Delikatnie obróć uchwyt urządzenia w lewo, aby je włączyć.
4.5
z 5
62
Opinie
84%
poleca ten produkt
Rysiekjanusz
17/01/2023
Polska
Polecam
Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
bajlando
16/01/2023
Polska
Nie wyrywa włosków
Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
AlicjaAlaA
09/01/2023
Polska
jest ok
Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów
Zalety
cena, dokładność
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach