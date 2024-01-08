5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Wszystkie serie
Nose trimmer series 1000 Trymer do włosów w nosie i uszach
Obsługa klienta
NT1620/15
Idź do sklepu
Zarejestruj produkt
Zarejestruj produkt w ciągu 90 dni od zakupu i uzyskaj rozszerzoną gwarancję (warunki ofert mogą się różnić).
Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Gdzie mogę znaleźć model lub numer seryjny golarki maszynki do strzyżenia Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Jak ładować golarkę, trymer lub maszynkę do strzyżenia włosów Philips?
Co oznaczają symbole na trymerze do nosa firmy Philips?
Jak korzystać z trymera Philips do włosów w nosie?
Nose trimmer series 1000Trymer do przycinania włosów w nosie
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Trymer do nosa Philips nie działa
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!