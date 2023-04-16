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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Bez wyrywania włosów
System osłonek, idealny kąt
Możliwość mycia w wodzie, bateria AA
2 nasadki do brwi, etui
Dzięki rewolucyjnej technologii ProtecTube ostrze jest osłaniane przez bardzo cienką osłonę z zaokrąglonymi końcówkami, która zapobiega podrażnieniom skóry. Ponadto ostrze zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nie dopuścić do wciągnięcia włosów między dwa poruszające się osobno ostrza, co gwarantuje przycinanie bez wyrywania włosów.
Trymer do nosa firmy Philips został zaprojektowany tak, aby można było nim łatwo dosięgnąć włosów wewnątrz ucha i nosa oraz przycinać brwi. Dzięki trymerowi do nosa firmy Philips możesz mieć pewność, że wszystkie niechciane włoski zostaną skutecznie usunięte.
Dzięki niezwykle precyzyjnym szczelinom w nożyku i osłonce włosy usuwane są szybko i efektywnie.
4.6
z 5
234
Opinie
93%
poleca ten produkt
Jeż van Zgierz
16/04/2023
Polska
Był najlepszy. Dlaczego niedostępny?
Używany bez stresu o skaleczenie. Przykro, że już nie di kupienia.
Zalety
typowe dla produktu
Wady
niedostępny. minus dla firmy.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu
Andreawers
31/10/2021
Polska
Trymer do nosa
Polecam produkt, dobra cena, do uszu i do brwi. Użytkuje od roku i jest dobry
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu
Masionnion
03/06/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
wszystko ma,co jest niezbędne, i służy kolejny rok
miałem kilka trymerów od innych producentów - nieco tańszych, ale... do dzisiaj na "chodzie" tylko philips. po użytku raz za czas - kilka kropli oleju, żeby ostrze się nie tępiły. ogromny plus to możliwość mycia w wodzie, czego nie pozwalali inne trimery oraz sięga głęboko. polecam. innego nie kupię.
Zalety
mycie w wodzie, ogromny resurs pracy na baterii
Wady
brak, jako jedyny minus ➖ nieco wąska część dla baterii/akumulatora
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu