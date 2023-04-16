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  • Bez wyrywania włosów
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  • Bez wyrywania włosów
  • Bez wyrywania włosów
  • Bez wyrywania włosów
  • Bez wyrywania włosów
  • Bez wyrywania włosów
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  • Bez wyrywania włosów
  • Bez wyrywania włosów
  • Bez wyrywania włosów
  • Bez wyrywania włosów

Produkcja zakończona

Nose trimmer series 3000Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu

NT3160/10

4.6
| (234) Opinie | 93% poleca ten produkt
Bez wyrywania włosów
Trymer do nosa Philips z serii 3000 delikatnie usuwa niechciane włosy w nosie, uszach i na brwiach. Technologia ProtecTube i specjalnie zaprojektowany kąt trymera zapewniają szybkie, łatwe i wygodne przycinanie bez wyrywania włosów.
Poznaj wszystkie korzyści

Szybkie i bezpieczne przycinanie brwi oraz włosów w nosie i w uszach

Bez wyrywania włosów

  • Bez wyrywania włosów

  • System osłonek, idealny kąt

  • Możliwość mycia w wodzie, bateria AA

  • 2 nasadki do brwi, etui

Zaawansowany system osłonek chroni przed wyrywaniem włosów i skaleczeniami

Zaawansowany system osłonek chroni przed wyrywaniem włosów i skaleczeniami

Dzięki rewolucyjnej technologii ProtecTube ostrze jest osłaniane przez bardzo cienką osłonę z zaokrąglonymi końcówkami, która zapobiega podrażnieniom skóry. Ponadto ostrze zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nie dopuścić do wciągnięcia włosów między dwa poruszające się osobno ostrza, co gwarantuje przycinanie bez wyrywania włosów.

Łatwe wychwytywanie włosów w uszach i nosie

Trymer do nosa firmy Philips został zaprojektowany tak, aby można było nim łatwo dosięgnąć włosów wewnątrz ucha i nosa oraz przycinać brwi. Dzięki trymerowi do nosa firmy Philips możesz mieć pewność, że wszystkie niechciane włoski zostaną skutecznie usunięte.

Niezwykle precyzyjne szczeliny umożliwiające ostre cięcie

Niezwykle precyzyjne szczeliny umożliwiające ostre cięcie

Dzięki niezwykle precyzyjnym szczelinom w nożyku i osłonce włosy usuwane są szybko i efektywnie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

234

Opinie

93%

poleca ten produkt

16/04/2023

Polska

Polska

Był najlepszy. Dlaczego niedostępny?

Używany bez stresu o skaleczenie. Przykro, że już nie di kupienia.

Zalety

typowe dla produktu

Wady

niedostępny. minus dla firmy.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu

31/10/2021

Polska

Polska

Trymer do nosa

Polecam produkt, dobra cena, do uszu i do brwi. Użytkuje od roku i jest dobry

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu

03/06/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

wszystko ma,co jest niezbędne, i służy kolejny rok

miałem kilka trymerów od innych producentów - nieco tańszych, ale... do dzisiaj na "chodzie" tylko philips. po użytku raz za czas - kilka kropli oleju, żeby ostrze się nie tępiły. ogromny plus to możliwość mycia w wodzie, czego nie pozwalali inne trimery oraz sięga głęboko. polecam. innego nie kupię.

Zalety

mycie w wodzie, ogromny resurs pracy na baterii

Wady

brak, jako jedyny minus ➖ nieco wąska część dla baterii/akumulatora

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Wygodny trymer do brwi, nosa i uszu

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie