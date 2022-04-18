ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

Nose trimmer series 5000 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

Obsługa klienta

Nose trimmer series 5000Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

NT5650/16

Nose trimmer series 5000 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

Idź do sklepu

Zarejestruj produkt

Uzyskaj rozszerzoną gwarancję

Zarejestruj produkt w ciągu 90 dni od zakupu i uzyskaj rozszerzoną gwarancję (warunki ofert mogą się różnić).

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami

  • PDF plik, 302.2 kB
  • 18 April 2022

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 2.4 MB
  • 17 January 2024

Często zadawane pytania

Części i akcesoria

Rozwiązywanie problemów

Gwarancja i serwis

Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu

Rozwiązywanie problemów i naprawa

Napraw lub wymień uszkodzony produkt

Gwarancja

Zapoznaj się z zasadami gwarancji

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!