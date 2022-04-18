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Nose trimmer series 5000 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
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NT5650/16
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
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Co oznaczają symbole na trymerze do nosa firmy Philips?
Jak korzystać z trymera Philips do włosów w nosie?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Jak ładować golarkę, trymer lub maszynkę do strzyżenia włosów Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Gdzie mogę znaleźć model lub numer seryjny golarki maszynki do strzyżenia Philips?
Nose trimmer Trymer do przycinania włosów w nosie
Nose trimmer series 3000& 5000Etui
Nose trimmer series 3000& 5000Krótka nasadka grzebieniowa do brwi 3 mm
Nose trimmer series 3000& 5000Długa nasadka grzebieniowa do brwi
Nose trimmer series 5000Nasadka do modelowania 3 mm
Nose trimmer series 5000Precyzyjny trymer
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Trymer do nosa Philips nie działa
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