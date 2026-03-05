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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
5 nakładanych nasadek (2, 3, 5 i 7 mm)
Golarka z technologią dwukierunkowego dopasowywania do ciała
61 min bezprzewodowego działania / 1 godz. ładowania
Nasadka ułatwiająca golenie pleców
Do 5 lat gwarancji
Delikatnie usuń niechciane włoski w nosie i uszach. Przed użyciem trymera do przycięcia włosków w nosie upewnij się, że nozdrza są czyste. Ostrożnie wsuń trymer do nozdrza na maks. 0,5 cm. Wykonuj nim wolne okrężne ruchy. Przed użyciem trymera do przycinania włosków w uszach oczyść uszy z wosku. Przed przycięciem brwi nałóż na trymer jedną z dwóch nasadek grzebieniowych (3 i 5 mm), tak aby wsunęła się w rowki urządzenia. Przesuwaj trymer powoli, lekko dociskając, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, aby je przyciąć do żądanej długości. Do modelowania możesz użyć przeznaczonej do tego nasadki dołączonej do zestawu. Dostosuj kąt przycinania i modelowania zarostu lub koziej bródki za pomocą precyzyjnej głowicy do stylizacji.
Trymer do nosa, uszu i brwi zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie. System Protective Guard osłania ostrza, uniemożliwiając ich bezpośredni kontakt ze skórą. System został również zaprojektowany tak, aby zminimalizować ryzyko pomijania, ciągnięcia lub szarpania włosów.
Nasz innowacyjny, dwustronny precyzyjny trymer przycina szybko i bez wysiłku pod każdym kątem i w każdym kierunku.
4.7
z 5
83
Opinie
94%
poleca ten produkt
m4dzikson
05/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Świetnie się sprawdza. Nie mam porównania do innych ale chłopak zadowolony
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Paweł1981_
17/05/2024
Polska
Praktyczny!
Świetny produkt, wcześniej miałem z Rossmanna i się szybko zepsuł a ten działa ekstra. Dużo akcesoriów i praktyczny woreczek do przechowywania. Polecam!
Zalety
Szybki i mały
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Monika_wro
17/05/2024
Polska
Dobry trymer do nosa
Prezent dla męża. Dobry sprzęt - działa bezrobpemowo i bez zarzutów.
Zalety
Dobry jakościowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Gwarancja obejmuje okres do 5 lat, w tym 2-letnią standardową gwarancję globalną, z dodatkowymi 3 latami dostępnymi po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 90 dni od zakupu.
Dotyczy wyłącznie modeli z serii 5000, 7000 i 9000. Dostępne na rynku globalnym, z wyłączeniem USA, Kanady i Chin.