Całkowita wygoda przycinania włosków w nosie, uszach i brwi oraz modelowania

Delikatnie usuń niechciane włoski w nosie i uszach. Przed użyciem trymera do przycięcia włosków w nosie upewnij się, że nozdrza są czyste. Ostrożnie wsuń trymer do nozdrza na maks. 0,5 cm. Wykonuj nim wolne okrężne ruchy. Przed użyciem trymera do przycinania włosków w uszach oczyść uszy z wosku. Przed przycięciem brwi nałóż na trymer jedną z dwóch nasadek grzebieniowych (3 i 5 mm), tak aby wsunęła się w rowki urządzenia. Przesuwaj trymer powoli, lekko dociskając, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, aby je przyciąć do żądanej długości. Do modelowania możesz użyć przeznaczonej do tego nasadki dołączonej do zestawu. Dostosuj kąt przycinania i modelowania zarostu lub koziej bródki za pomocą precyzyjnej głowicy do stylizacji.