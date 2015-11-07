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Produkcja zakończona

Nose trimmer series 3000Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

NT9110/10

4.4
| (30) Opinie | 86% poleca ten produkt
Bezpieczny, szybki i łatwy w obsłudze
Dzięki zastosowaniu niezwykle precyzyjnego mikrotrymera ten trymer do regulacji brwi i przycinania włosów w nosie i w uszach zapewnia bezpieczne, szybkie i łatwe przycinanie
Poznaj wszystkie korzyści

do brwi, nosa i uszu

Bezpieczny, szybki i łatwy w obsłudze

  • Do nosa, uszu i brwi

  • Zwężony trymer z zabezpieczeniem

  • 2 grzebyki do brwi

Idealny kąt umożliwia dotarcie do zakamarków i pełen komfort

Idealny kąt umożliwia dotarcie do zakamarków i pełen komfort

Trymer zapobiega wyrywaniu włosków, zadraśnięciom i skaleczeniom

Trymer zapobiega wyrywaniu włosków, zadraśnięciom i skaleczeniom

W rewolucyjnym trymerze SafeGuard firmy Philips nożyk jest osłonięty ultracienką siateczką przepuszczającą tylko włosy, a nie skórę. Dodatkowo włosy nie mają możliwości utknięcia między dwoma osobno poruszającymi się ostrzami, co pozwala uniknąć problemu ich bolesnego wyrywania.

Uchwyt z miękkiej gumy gwarantuje pełną kontrolę

Uchwyt z miękkiej gumy gwarantuje pełną kontrolę

Miękka guma, nawet gdy jest mokra, zapewniając lepszą kontrolę nad urządzeniem.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

30

Opinie

86%

poleca ten produkt

3
2

07/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

16/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze

Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

23/01/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

bardzo polecam

Jestem zadowolony z użytkowania tego trymera. Jest bezpieczny, dokładny, wygodny. Używany jest już kilkadziesiąt razy na jednej baterii (wyjmują ją po użyciu). Łatwo się go czyści. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie