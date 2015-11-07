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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Do nosa, uszu i brwi
Zwężony trymer z zabezpieczeniem
2 grzebyki do brwi
W rewolucyjnym trymerze SafeGuard firmy Philips nożyk jest osłonięty ultracienką siateczką przepuszczającą tylko włosy, a nie skórę. Dodatkowo włosy nie mają możliwości utknięcia między dwoma osobno poruszającymi się ostrzami, co pozwala uniknąć problemu ich bolesnego wyrywania.
Miękka guma, nawet gdy jest mokra, zapewniając lepszą kontrolę nad urządzeniem.
4.4
z 5
30
Opinie
86%
poleca ten produkt
kw12
07/11/2015
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Gadek
16/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze
Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
jarekkk
23/01/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
bardzo polecam
Jestem zadowolony z użytkowania tego trymera. Jest bezpieczny, dokładny, wygodny. Używany jest już kilkadziesiąt razy na jednej baterii (wyjmują ją po użyciu). Łatwo się go czyści. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer