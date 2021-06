Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD

Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.