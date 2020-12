Gniazdo kart SD/SDHC do odtwarzania muzyki, zdjęć i filmów

Urządzenie umożliwia proste i szybkie przeglądanie oraz udostępnianie filmów, zdjęć i plików muzycznych. Dodatkowo, odtwarzacz jest wyposażony we wbudowane gniazdo kart pamięci SD/SDHC. Wystarczy włożyć kartę pamięci do gniazda z boku odtwarzacza, aby uzyskać dostęp do zapisanych na niej plików multimedialnych i cieszyć się ulubioną muzyką, zdjęciami i filmami, gdzie tylko chcesz.