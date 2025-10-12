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Produkcja zakończona
PRO6105BK/00
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Zintegrowany mikrofon
Czarny
Douszne
Odbierz telefon, zatrzymaj utwór. Wszystko to bez sięgania po telefon. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewni czysty dźwięk podczas rozmowy. Gdy słuchasz muzyk lub podcastu, idealnie dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewnią czysty i szczegółowy dźwięk.
Uwielbiasz dźwięk wysokiej rozdzielczości przesyłany strumieniowo? Usłysz więcej dzięki słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej rozdzielczości w częstotliwości nawet do 40 kHz. Więcej szczegółów w podróży.
Owalna wkładka akustyczna oraz wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach tworzą idealną izolację. Ciesz się komfortem słuchania przez cały dzień dzięki doskonałej pasywnej izolacji szumów.
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