Perfekcyjna czystość dźwięku

Gdy wszystko, czego Ci potrzeba, to czysty dźwięk. Oto przewodowe słuchawki dokanałowe, dzięki którym Twoje listy odtwarzania, podcasty i połączenia zabrzmią idealnie. Model ten jest również zgodny z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości: dzięki niemu usłyszysz więcej szczegółów, słuchając muzyki w wysokiej jakości przez Internet.