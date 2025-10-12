ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Perfekcyjna czystość dźwięku
  • Perfekcyjna czystość dźwięku
  • Perfekcyjna czystość dźwięku
  • Perfekcyjna czystość dźwięku
  • Perfekcyjna czystość dźwięku
  • Perfekcyjna czystość dźwięku

Produkcja zakończona

6000 seriesSłuchawki dokanałowe z mikrofonem

PRO6105BK/00

Perfekcyjna czystość dźwięku
Gdy wszystko, czego Ci potrzeba, to czysty dźwięk. Oto przewodowe słuchawki dokanałowe, dzięki którym Twoje listy odtwarzania, podcasty i połączenia zabrzmią idealnie. Model ten jest również zgodny z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości: dzięki niemu usłyszysz więcej szczegółów, słuchając muzyki w wysokiej jakości przez Internet.
Poznaj wszystkie korzyści

Perfekcyjna czystość dźwięku

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Zintegrowany mikrofon

  • Czarny

  • Douszne

Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk

Odbierz telefon, zatrzymaj utwór. Wszystko to bez sięgania po telefon. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewni czysty dźwięk podczas rozmowy. Gdy słuchasz muzyk lub podcastu, idealnie dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewnią czysty i szczegółowy dźwięk.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół

Uwielbiasz dźwięk wysokiej rozdzielczości przesyłany strumieniowo? Usłysz więcej dzięki słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej rozdzielczości w częstotliwości nawet do 40 kHz. Więcej szczegółów w podróży.

3 wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne zapewniające wygodne dopasowanie

Owalna wkładka akustyczna oraz wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach tworzą idealną izolację. Ciesz się komfortem słuchania przez cały dzień dzięki doskonałej pasywnej izolacji szumów.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie