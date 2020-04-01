Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
PRO6305BK/00
Przetworniki 12,2 mm/zamkn. konstrukcja
Zintegrowany mikrofon
Czarna
Douszne
Odbierz telefon, zatrzymaj utwór. Wszystko to bez sięgania po telefon. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewni czysty dźwięk podczas rozmowy. Gdy słuchasz muzyk lub podcastu, idealnie dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewnią czysty i szczegółowy dźwięk.
Uwielbiasz dźwięk wysokiej rozdzielczości przesyłany strumieniowo? Usłysz więcej dzięki słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej rozdzielczości w częstotliwości nawet do 40 kHz. Więcej szczegółów w podróży.
Owalna wkładka akustyczna oraz wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach tworzą idealną izolację. Ciesz się komfortem słuchania przez cały dzień dzięki doskonałej pasywnej izolacji szumów.
3.0
z 5
2
Opinie
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Zalety
Sunet foarte bun
Wady
Cablul nu este anti-incurcare
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Zalety
Semmi
Wady
Drága és nem tudja azt amit ígér
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal