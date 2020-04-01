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Produkcja zakończona

6000 seriesSłuchawki dokanałowe z mikrofonem

PRO6305BK/00

3
| (2) Opinie
Wszystko czego potrzebujesz
Dzięki tym przewodowym słuchawkom dokanałowym dźwięk list odtwarzania, podcastów i połączeń zabrzmi idealnie. Model ten jest też zgodny z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości: dzięki niemu usłyszysz więcej szczegółów, słuchając muzyki w wysokiej jakości przez Internet.
Poznaj wszystkie korzyści

Wszystko czego potrzebujesz

  • Przetworniki 12,2 mm/zamkn. konstrukcja

  • Zintegrowany mikrofon

  • Czarna

  • Douszne

Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk

Odbierz telefon, zatrzymaj utwór. Wszystko to bez sięgania po telefon. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewni czysty dźwięk podczas rozmowy. Gdy słuchasz muzyk lub podcastu, idealnie dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewnią czysty i szczegółowy dźwięk.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół

Uwielbiasz dźwięk wysokiej rozdzielczości przesyłany strumieniowo? Usłysz więcej dzięki słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej rozdzielczości w częstotliwości nawet do 40 kHz. Więcej szczegółów w podróży.

3 wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne zapewniające wygodne dopasowanie

Owalna wkładka akustyczna oraz wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach tworzą idealną izolację. Ciesz się komfortem słuchania przez cały dzień dzięki doskonałej pasywnej izolacji szumów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

2

Opinie

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Zalety

Sunet foarte bun

Wady

Cablul nu este anti-incurcare

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Zalety

Semmi

Wady

Drága és nem tudja azt amit ígér

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Przegląd ten został wykonany dla 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie