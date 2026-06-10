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PSG7300/80
Automatyczny wyrzut pary dzięki czujnikowi ruchu
Prasowanie w pionie
OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń
Ciągły strumień pary do 170 g/min i silne uderzenie pary do 650 g
1 godzina prasowania z dużym zbiornikiem na wodę o pojemności 1,5 l
Technologia czujnika ruchu wykrywa ruch żelazka po tkaninie i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Ciesz się bezwysiłkowym i szybkim prasowaniem, podczas gdy żelazko dostosowuje ustawienia pary za Ciebie.
Silnik TurboPower gwarantuje lepsze efekty prasowania, bez zbędnych przestojów w uwalnianiu pary. Dodatkowo ogranicza powstawanie mokrych plam na ubraniach podczas prasowania*, dzięki czemu są one gotowe do założenia od razu, bez konieczności czekania na wyschnięcie.
Stopa SteamGlide Elite to nasza najnowsza i najbardziej zaawansowana technologia zapewniająca najwyższy poślizg i doskonałą odporność na zarysowania. Zaawansowana warstwa nanotytanowa zapewnia doskonały poślizg na wszystkich ubraniach, zapewniając najszybsze rezultaty.
4.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Zalety
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
vs Generatory pary Philips serii 8000 (PSG8000)
w porównaniu do trybu MAX
Testowane przez niezależne labolatorium na obecność bakterii typu Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 z 1 minutą gotowania na parze