Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
PSG8200/80
Do 215 g/min pary i uderzenie pary 750 g
OptimalTEMP chroni przed przypaleniem
Wygodny kształt
1 godzina prasowania dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 1,4 l
Łatwy system odkamieniania umożliwiający prostą konserwację
Silnik parowy TurboPower zapewnia lepsze prasowanie i silniejszy strumień pary. Redukuje liczbę mokrych plam podczas prasowania***, dzięki czemu ubrania są gotowe do noszenia od razu.
Technologia OptimalTEMP gwarantuje bezpieczne prasowanie wszystkich tkanin nadających się do prasowania. Możesz bez obaw prasować bawełniane koszule a po nich delikatne, jedwabne bluzki – bez czekania na ostudzenie żelazka i regulacji temperatury. Generator pary nie przypali Twoich ubrań, nawet jeśli zostawisz żelazko na desce.
Technologia inteligentnego czujnika ruchu AI wykrywa ruch żelazka i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Prasuj łatwo i szybko — żelazko wykona pracę za Ciebie.
4.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Zalety
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Strumień pary (norma IEC60311) w porównaniu z innymi generatorami pary, czerwiec 2025.
W porównaniu z PSG8000S
W porównaniu do trybu MAX.
Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8739, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 1 minutę.