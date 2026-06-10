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  • Najmocniejszy generator pary*
  • Najmocniejszy generator pary*
  • Najmocniejszy generator pary*
  • Najmocniejszy generator pary*
  • Najmocniejszy generator pary*
  • Najmocniejszy generator pary*
  • Najmocniejszy generator pary*
  • Najmocniejszy generator pary*

Generator pary PerfectCare z serii 8000Pielęgnacja odzieży

PSG8200/80

4
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt
Najmocniejszy generator pary*
Najmocniejszy generator pary na rynku — nowa seria 8000 zapewnia doskonałe rezultaty prasowania. Technologia OptimalTemp gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach nadających się do prasowania. Prasowanie nigdy nie było łatwiejsze!
Poznaj wszystkie korzyści

Wygodna konstrukcja ułatwia przenoszenie i przechowywanie

Najmocniejszy generator pary*

  • Do 215 g/min pary i uderzenie pary 750 g

  • OptimalTEMP chroni przed przypaleniem

  • Wygodny kształt

  • 1 godzina prasowania dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 1,4 l

  • Łatwy system odkamieniania umożliwiający prostą konserwację

Silnik parowy TurboPower zapewnia silny strumień pary 215 g/min

Silnik parowy TurboPower zapewnia silny strumień pary 215 g/min

Silnik parowy TurboPower zapewnia lepsze prasowanie i silniejszy strumień pary. Redukuje liczbę mokrych plam podczas prasowania***, dzięki czemu ubrania są gotowe do noszenia od razu.

Technologia OptimalTEMP — gwarancja braku przypaleń

Technologia OptimalTEMP — gwarancja braku przypaleń

Technologia OptimalTEMP gwarantuje bezpieczne prasowanie wszystkich tkanin nadających się do prasowania. Możesz bez obaw prasować bawełniane koszule a po nich delikatne, jedwabne bluzki – bez czekania na ostudzenie żelazka i regulacji temperatury. Generator pary nie przypali Twoich ubrań, nawet jeśli zostawisz żelazko na desce.

Inteligentny automatyczny wyrzut pary ułatwia prasowanie

Inteligentny automatyczny wyrzut pary ułatwia prasowanie

Technologia inteligentnego czujnika ruchu AI wykrywa ruch żelazka i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Prasuj łatwo i szybko — żelazko wykona pracę za Ciebie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Zalety

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Przypisy

  1. Strumień pary (norma IEC60311) w porównaniu z innymi generatorami pary, czerwiec 2025.

  2. W porównaniu z PSG8000S

  3. W porównaniu do trybu MAX.

  4. Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8739, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 1 minutę.