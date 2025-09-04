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PSG8300/20
OptimalTEMP – bez regulacji temperatury, chroni przed przypaleniami
SpeedMode - Inteligentna automatyczna regulacja pary dzięki czujnikowi ruchu
Lekkie żelazko - wygodne prasowanie w pionie
1 godzina prasowania dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 1,4 l
Łatwy system odkamieniania umożliwiający prostą konserwację
Silnik parowy TurboPower zapewnia lepsze prasowanie i silniejszy strumień pary. Redukuje liczbę mokrych plam podczas prasowania***, dzięki czemu ubrania są gotowe do noszenia od razu.
Technologia OptimalTEMP gwarantuje bezpieczne prasowanie wszystkich tkanin nadających się do prasowania. Możesz bez obaw prasować bawełniane koszule a po nich delikatne, jedwabne bluzki – bez czekania na ostudzenie żelazka i regulacji temperatury. Generator pary nie przypali Twoich ubrań, nawet jeśli zostawisz żelazko na desce.
Technologia inteligentnego czujnika ruchu AI wykrywa ruch żelazka i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Prasuj łatwo i szybko — żelazko wykona pracę za Ciebie.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Liiya
04/09/2025
България
Цена - качество
Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Елиз
04/09/2025
България
Прекрасен уред
Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Zebra2987
04/09/2025
България
Продуктът има чудесни характеристики
Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Euromonitor International. Zgodnie z definicją kategorii żelazek: sprzedaż w ujęciu ilościowym, dane za 2025.
W porównaniu z generatorami Philips PSG8000.
W porównaniu do trybu MAX.
Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8739, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 1 minutę.