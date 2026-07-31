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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
OptimalTEMP – bez regulacji temperatury, chroni przed przypaleniami
Inteligentna automatyczna regulacja pary dzięki czujnikowi ruchu
Lekkie żelazko - wygodne prasowanie w pionie
1 godzina prasowania dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 1,4 l
Łatwy system odkamieniania umożliwiający prostą konserwację
Silnik parowy TurboPower zapewnia lepsze prasowanie i silniejszy strumień pary. Redukuje liczbę mokrych plam podczas prasowania***, dzięki czemu ubrania są gotowe do noszenia od razu.
Technologia OptimalTEMP gwarantuje bezpieczne prasowanie wszystkich tkanin nadających się do prasowania. Możesz bez obaw prasować bawełniane koszule a po nich delikatne, jedwabne bluzki – bez czekania na ostudzenie żelazka i regulacji temperatury. Generator pary nie przypali Twoich ubrań, nawet jeśli zostawisz żelazko na desce.
Technologia inteligentnego czujnika ruchu AI wykrywa ruch żelazka i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Prasuj łatwo i szybko — żelazko wykona pracę za Ciebie.
4.8
z 5
24
Opinie
100%
poleca ten produkt
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Euromonitor International. Zgodnie z definicją kategorii żelazek: sprzedaż w ujęciu ilościowym, dane za 2025.
W porównaniu z generatorami Philips PSG8000.
W porównaniu do trybu MAX.
Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8739, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 1 minutę.