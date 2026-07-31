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  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
  • Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*

PHILIPSGenerator pary PerfectCare serii 8000

PSG8300/30

4.8
| (24) Opinie | 100% poleca ten produkt
Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*
Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*! Nowa seria Philips PerfectCare 8000 posiada ciągły strumień pary 215 g/min. Dodatkowo dostosowuje ilość pary do prędkości prasowania dzięki czujnikowi ruchu AI. Technologia OptimalTemp gwaranatuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach nadających się do prasowania. Prasowanie nigdy nie było łatwiejsze.
Poznaj wszystkie korzyści

Ciągły strumień pary do 215 g/min i silne uderzenie pary 850 g

Najmocniejszy generator pary od marki nr 1 na świecie w prasowaniu*

  • OptimalTEMP – bez regulacji temperatury, chroni przed przypaleniami

  • Inteligentna automatyczna regulacja pary dzięki czujnikowi ruchu

  • Lekkie żelazko - wygodne prasowanie w pionie

  • 1 godzina prasowania dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 1,4 l

  • Łatwy system odkamieniania umożliwiający prostą konserwację

Silnik parowy TurboPower zapewnia silny strumień pary 215 g/min

Silnik parowy TurboPower zapewnia silny strumień pary 215 g/min

Silnik parowy TurboPower zapewnia lepsze prasowanie i silniejszy strumień pary. Redukuje liczbę mokrych plam podczas prasowania***, dzięki czemu ubrania są gotowe do noszenia od razu.

Technologia OptimalTEMP — gwarancja braku przypaleń

Technologia OptimalTEMP — gwarancja braku przypaleń

Technologia OptimalTEMP gwarantuje bezpieczne prasowanie wszystkich tkanin nadających się do prasowania. Możesz bez obaw prasować bawełniane koszule a po nich delikatne, jedwabne bluzki – bez czekania na ostudzenie żelazka i regulacji temperatury. Generator pary nie przypali Twoich ubrań, nawet jeśli zostawisz żelazko na desce.

Inteligentny automatyczny wyrzut pary ułatwia prasowanie

Inteligentny automatyczny wyrzut pary ułatwia prasowanie

Technologia inteligentnego czujnika ruchu AI wykrywa ruch żelazka i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Prasuj łatwo i szybko — żelazko wykona pracę za Ciebie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

24

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2

31/07/2026

Lietuva

Lietuva

Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-05-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-05-04

23/07/2026

Lietuva

Lietuva

Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-18

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-18

31/12/2025

България

България

Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

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Przypisy

  1. Euromonitor International. Zgodnie z definicją kategorii żelazek: sprzedaż w ujęciu ilościowym, dane za 2025.

  2. W porównaniu z generatorami Philips PSG8000.

  3. W porównaniu do trybu MAX.

  4. Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8739, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 1 minutę.