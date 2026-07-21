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PSG8300/80
OptimalTEMP – bez regulacji temperatury, chroni przed przypaleniami
Inteligentna automatyczna regulacja pary dzięki czujnikowi ruchu
Lekkie żelazko - wygodne prasowanie w pionie
1 godzina prasowania dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 1,4 l
Łatwy system odkamieniania umożliwiający prostą konserwację
Silnik parowy TurboPower zapewnia lepsze prasowanie i silniejszy strumień pary. Redukuje liczbę mokrych plam podczas prasowania***, dzięki czemu ubrania są gotowe do noszenia od razu.
Technologia OptimalTEMP gwarantuje bezpieczne prasowanie wszystkich tkanin nadających się do prasowania. Możesz bez obaw prasować bawełniane koszule a po nich delikatne, jedwabne bluzki – bez czekania na ostudzenie żelazka i regulacji temperatury. Generator pary nie przypali Twoich ubrań, nawet jeśli zostawisz żelazko na desce.
Technologia inteligentnego czujnika ruchu AI wykrywa ruch żelazka i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Prasuj łatwo i szybko — żelazko wykona pracę za Ciebie.
5.0
z 5
12
Opinie
100%
poleca ten produkt
Naglis10
21/07/2026
Lietuva
Patikimas naudoti
Talpus vandens indas, patogus nešioti ir laikyti spintoje, o rūbų lyginimas labai lengvas su šiuo lygintuvu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-09
EgidijaE
21/07/2026
Lietuva
Patogu lyginti
Gerai ir greitai lygina rūbus, garų srautas toks didelis, kad be vargo dingsta visos raukšlės.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-10
Mikis30
21/07/2026
Lietuva
Lengvas naudoti
Lengvas naudojimas, didelis garų srautas, pats lygintuvas patogus nešioti ir laikyti spintoje.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-03
Euromonitor International. Zgodnie z definicją kategorii żelazek: sprzedaż w ujęciu ilościowym, dane za 2025.
W porównaniu z generatorami Philips PSG8000
W porównaniu do trybu MAX.
Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8739, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 1 minutę.