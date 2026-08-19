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Shaver series 5000 PowerTouch golarka elektryczna do golenia na sucho
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
PT870/16
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Instrukcja obsługi
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Jak uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Gdzie znajduje się numer modelu / numer seryjny golarki firmy Philips?
SH50Wymienne głowice golące
Element zabezpieczający głowic golących
AquaTouchNasadka zabezpieczająca
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
System Jet Clean nie czyści golarki Philips