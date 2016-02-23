Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
DualPrecision, ruchome głowice
50 min działania po 1 godz. ładowania
Wysuwany trymer
Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włosy i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.
Głowice dopasowują się, aby przez cały czas przylegać do skóry, i obracają się, aby uzyskać dodatkowy wymiar ruchu. Zapewnia to dokładne, szybkie i wygodne golenie.
Pierwsze ostrze unosi włoski, a drugie delikatnie goli je tuż przy skórze, zapewniając prawdziwą gładkość.
5.0
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
ja2Filip
23/02/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
jest super
Polecam wszystkim ! Ma wiele potrzebnych funkcji.(Nie wymieniam, są w opisie produktu).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Andrzej38d
22/09/2013
Polska
Produkt niezawodny spenia swoje funkcje wyśmienicie.
Golarka jest niezawodna, lekka, dobrze leży w dłoni. Łatwo można ją oczyścić. Cicha . Nie powoduje podrażnień skóry. Czas pracy na baterii około 2 tygodnie. Wygląd trochę przyciężki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
jartek55
24/05/2012
Polska
Najlepsza,jakiej używałem
Używałem wielu maszynek elektrycznych,ale Pt 870 jest najlepsza.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver