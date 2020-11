Ponad 60 minut działania po 1 godzinie ładowania

Energooszczędny, wydajny i trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia więcej cykli golenia po każdym ładowaniu. Godzinne ładowanie daje ponad 60 minut pracy, co wystarcza na 20 cykli golenia. Golarka automatycznie dostosowuje moc do sposobu golenia, przez co rzeczywisty czas golenia może różnić się od podanego. Trzyminutowe ładowanie wystarczy na jedno golenie.