Gniazdo kart pamięci microSD pozwala na zapisanie maksymalnie 32 GB 16-godzinnych filmów w jakości HD

Dzięki gniazdu kart pamięci microSD, w które wyposażona jest kamera Philips, możesz filmować do woli. Karty microSD, choć niewielkich rozmiarów, potrafią zmieścić ogromne ilości danych w postaci zdjęć i filmów. Z uwagi na niewielkie rozmiary nie sprawi Ci problemu zapakowanie do torby kilku takich kart. Gniazdo kart w kamerze obsługuje wszystkie standardowe typy kart microSD, co pozwala zwiększyć dostępną pamięć do aż 32 GB, na których zmieści się do 16 godzin filmów w jakości HD. Nie zwlekaj.