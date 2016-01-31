Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Opatentowany system 2D Contour Tracking zapewnia równomierne strzyżenie. Dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając wyjątkową kontrolę cięcia!
Dzięki wyjątkowej nasadce grzebieniowej z 8 ustawieniami długości włosów (1–21 mm) uzyskasz każdą fryzurę. Wbudowana blokada bezpieczeństwa zapewnia pewne strzyżenie.
5.0
z 5
13
Opinie
100%
poleca ten produkt
Yaro
31/01/2016
Polska
Jest doskonała prosta
Używam maszynki 8 lat i dopiero teraz myślę o zakupie takiej samej ponieważ moja zaczyna tępić.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
piotr363
20/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Wydajna,solidna,wytrzymala
Solidna maszynka do strzyżenia.Strzygę nią męża i synka.Oboje maja włosy bardzo krótkie,ale sztywne .Maszynka świetnie sie sprawdza.Nie próbowałam na dłuższych.Brakuje mi w niej wiecej rodzaji "długości" włosa.nakładka do regulacji często mi spada. łatwo się ja czyści . Jestem zadowolona.Ale nastepnym razem kupie mężowi bezprzewodową ;) Ogólnie polecam :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Marta510
20/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Wydajna,solidna,wytrzymala
Solidna maszynka do strzyżenia.Strzygę nią męża i synka.Oboje maja włosy bardzo krótkie,ale sztywne .Maszynka świetnie sie sprawdza.Nie próbowałam na dłuższych.Brakuje mi w niej wiecej rodzaji "długości" włosa.nakładka do regulacji często mi spada. łatwo się ja czyści . Jestem zadowolona.Ale nastepnym razem kupie mężowi bezprzewodową ;) Ogólnie polecam :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku