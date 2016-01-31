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  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów
  • Maszynka do strzyżenia włosów

Produkcja zakończona

Hairclipper series 1000Maszynka do strzyżenia włosów

QC5000/00

5
| (13) Opinie | 100% poleca ten produkt
Maszynka do strzyżenia włosów
Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips pozwala wykreować dowolną fryzurę.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Nie wymaga wprawy

Maszynka do strzyżenia włosów

Pełna kontrola

Pełna kontrola

Opatentowany system 2D Contour Tracking zapewnia równomierne strzyżenie. Dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając wyjątkową kontrolę cięcia!

Bezpieczne i łatwe modelowanie

Bezpieczne i łatwe modelowanie

Dzięki wyjątkowej nasadce grzebieniowej z 8 ustawieniami długości włosów (1–21 mm) uzyskasz każdą fryzurę. Wbudowana blokada bezpieczeństwa zapewnia pewne strzyżenie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

13

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

31/01/2016

Polska

Polska

Jest doskonała prosta

Używam maszynki 8 lat i dopiero teraz myślę o zakupie takiej samej ponieważ moja zaczyna tępić.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

20/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wydajna,solidna,wytrzymala

Solidna maszynka do strzyżenia.Strzygę nią męża i synka.Oboje maja włosy bardzo krótkie,ale sztywne .Maszynka świetnie sie sprawdza.Nie próbowałam na dłuższych.Brakuje mi w niej wiecej rodzaji "długości" włosa.nakładka do regulacji często mi spada. łatwo się ja czyści . Jestem zadowolona.Ale nastepnym razem kupie mężowi bezprzewodową ;) Ogólnie polecam :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

20/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wydajna,solidna,wytrzymala

Solidna maszynka do strzyżenia.Strzygę nią męża i synka.Oboje maja włosy bardzo krótkie,ale sztywne .Maszynka świetnie sie sprawdza.Nie próbowałam na dłuższych.Brakuje mi w niej wiecej rodzaji "długości" włosa.nakładka do regulacji często mi spada. łatwo się ja czyści . Jestem zadowolona.Ale nastepnym razem kupie mężowi bezprzewodową ;) Ogólnie polecam :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 