Bardzo łatwa w obsłudze maszynka do strzyżenia włosów

Bardzo łatwa w obsłudze maszynka do strzyżenia włosów pozwala ułożyć upragnioną fryzurę dzięki 15 ustawieniom długości od 1 do 41 mm. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienie długości, zablokować i już można strzyc włosy. Dodatkowa nasadka grzebieniowa do włosów i brody pozwala uzyskać bardzo krótką fryzurę lub efekt 3-dniowego zarostu. Zobacz wszystkie korzyści