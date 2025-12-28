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  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
  • Łatwe strzyżenie dla całej rodziny

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Family Hairclipper Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

QC5115/15

4.7
| (674) Opinie | 97% poleca ten produkt

1 Nagroda

Łatwe strzyżenie dla całej rodziny
Strzyżenie włosów wszystkich członków rodziny jeszcze nigdy nie było tak proste. Silniczek tej lekkiej, ergonomicznej maszynki do strzyżenia włosów ma dużą moc, a jednocześnie jest bardzo cichy. Delikatne ostrza i końcówki nasadek umożliwiają skuteczne strzyżenie włosów u dzieci i dorosłych.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Ciche, niezawodne strzyżenie w każdym wieku

Łatwe strzyżenie dla całej rodziny

  • Samoostrzące się metalowe ostrza

  • 11 ustawień długości

  • Ciche działanie

  • Działanie sieciowe

  • Do 5 lat gwarancji

Ciche działanie pomimo ogromnych możliwości

Ciche działanie pomimo ogromnych możliwości

Rodzinna maszynka do strzyżenia z pełną wydajnością i bez zbędnego stresu. Płynnie działający silnik został zaprojektowany z myślą o mocy i redukcji wibracji, co pomaga zachować spokój podczas strzyżenia włosów.

Łatwa regulacja długości włosów od 0,5 mm do 21 mm

Łatwa regulacja długości włosów od 0,5 mm do 21 mm

Wybieraj spośród 10 ustawień od 3 mm do 21 mm w odstępach co 2 mm. W celu dokładniejszego przycięcia wystarczy zdjąć nasadkę, aby uzyskać precyzyjne cięcie 0,5 mm.

Samoostrzące się stalowe ostrza, nie wymagają oleju

Samoostrzące się stalowe ostrza, nie wymagają oleju

Dobry wygląd nigdy nie był łatwiejszy. Nasze maszynki do strzyżenia włosów posiadają samoostrzące się ostrza, które są niezwykle trwałe, zapewniając precyzyjną pielęgnację od pierwszego do piątego roku życia i dłużej.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612375

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

674

Opinie

97%

poleca ten produkt

28/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jak dla mnie super za tą cenę. Maszynka jest poręczna, ma długi kabel i nie jest aż tak bardzo głośna.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

04/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Brak

Podoba mi się z tego względu że posiada regulację do strzyżenia włosów I nie trzeba zmieniać nakładek jak w innych maszynkach

Zalety

Bardzo dobra w strzyżeniu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

06/05/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jest ok

Nie droga i się sprawdza w strzyżeniu jestem zadowolony

Zalety

Prosta w obsłudze

Wady

Nie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 

  1. Gwarancja obejmuje okres do 5 lat, w tym 2-letnią standardową gwarancję globalną, z dodatkowymi 3 latami dostępnymi po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 90 dni od zakupu.

  2. Dotyczy wyłącznie modeli z serii 5000, 7000 i 9000. Dostępne na rynku globalnym, z wyłączeniem USA, Kanady i Chin.