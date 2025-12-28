Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Samoostrzące się metalowe ostrza
11 ustawień długości
Ciche działanie
Działanie sieciowe
Do 5 lat gwarancji
Rodzinna maszynka do strzyżenia z pełną wydajnością i bez zbędnego stresu. Płynnie działający silnik został zaprojektowany z myślą o mocy i redukcji wibracji, co pomaga zachować spokój podczas strzyżenia włosów.
Wybieraj spośród 10 ustawień od 3 mm do 21 mm w odstępach co 2 mm. W celu dokładniejszego przycięcia wystarczy zdjąć nasadkę, aby uzyskać precyzyjne cięcie 0,5 mm.
Dobry wygląd nigdy nie był łatwiejszy. Nasze maszynki do strzyżenia włosów posiadają samoostrzące się ostrza, które są niezwykle trwałe, zapewniając precyzyjną pielęgnację od pierwszego do piątego roku życia i dłużej.
Nagrody
4.7
z 5
674
Opinie
97%
poleca ten produkt
Ona_91
28/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jak dla mnie super za tą cenę. Maszynka jest poręczna, ma długi kabel i nie jest aż tak bardzo głośna.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Robert 69
04/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Brak
Podoba mi się z tego względu że posiada regulację do strzyżenia włosów I nie trzeba zmieniać nakładek jak w innych maszynkach
Zalety
Bardzo dobra w strzyżeniu
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Marek 56+
06/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jest ok
Nie droga i się sprawdza w strzyżeniu jestem zadowolony
Zalety
Prosta w obsłudze
Wady
Nie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku
Gwarancja obejmuje okres do 5 lat, w tym 2-letnią standardową gwarancję globalną, z dodatkowymi 3 latami dostępnymi po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 90 dni od zakupu.
Dotyczy wyłącznie modeli z serii 5000, 7000 i 9000. Dostępne na rynku globalnym, z wyłączeniem USA, Kanady i Chin.