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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Ostrza ze stali szlachetnej
11 ustawień długości
60 min działania po 8 godz. ładowania
Przycinaj włosy na dokładnie taką długość, jaką chcesz. Wystarczy wybrać jedno z 11 ustawień długości w zakresie od 3 do 21 mm w odstępach co 2 mm lub zdjąć nasadkę do przycinania, aby uzyskać dokładne przycięcie na 0,5 mm.
Maszynki do strzyżenia Philips są idealne dla rodziny i zapewniają pełną wydajność bez zakłóceń. Gładki silnik został zaprojektowany z myślą o mocy i redukcji drgań, aby zachować spokój podczas strzyżenia.
Ostrza i nasadki do przycinania w tej maszynce do strzyżenia mają zaokrąglone końcówki, co umożliwia bezpieczne i gładkie strzyżenie.
Nagrody
4.7
z 5
674
Opinie
97%
poleca ten produkt
Ona_91
28/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jak dla mnie super za tą cenę. Maszynka jest poręczna, ma długi kabel i nie jest aż tak bardzo głośna.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Robert 69
04/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Brak
Podoba mi się z tego względu że posiada regulację do strzyżenia włosów I nie trzeba zmieniać nakładek jak w innych maszynkach
Zalety
Bardzo dobra w strzyżeniu
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Marek 56+
06/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jest ok
Nie droga i się sprawdza w strzyżeniu jestem zadowolony
Zalety
Prosta w obsłudze
Wady
Nie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku