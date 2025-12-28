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  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny
  • Strzyżenie wszystkich członków rodziny

Produkcja zakończona

rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

QC5130/15

4.7
| (674) Opinie | 97% poleca ten produkt

1 Nagroda

Strzyżenie wszystkich członków rodziny
Strzyżenie wszystkich członków rodziny nigdy nie było łatwiejsze. Ta maszynka ma wydajny, a jednocześnie bardzo cichy silnik, ergonomiczną konstrukcję, delikatne dla skóry ostrza oraz nasadki, a także zapewnia niezwykłą wygodę dzięki zasilaniu bezprzewodowemu.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

z naszą najcichszą maszynką dla dzieci i dorosłych

Strzyżenie wszystkich członków rodziny

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • 11 ustawień długości

  • 60 min działania po 8 godz. ładowania

Dostosowanie do różnych ustawień długości

Dostosowanie do różnych ustawień długości

Przycinaj włosy na dokładnie taką długość, jaką chcesz. Wystarczy wybrać jedno z 11 ustawień długości w zakresie od 3 do 21 mm w odstępach co 2 mm lub zdjąć nasadkę do przycinania, aby uzyskać dokładne przycięcie na 0,5 mm.

Ciche działanie pomimo ogromnych możliwości

Ciche działanie pomimo ogromnych możliwości

Maszynki do strzyżenia Philips są idealne dla rodziny i zapewniają pełną wydajność bez zakłóceń. Gładki silnik został zaprojektowany z myślą o mocy i redukcji drgań, aby zachować spokój podczas strzyżenia.

Zaokrąglone nasadki do przycinania zapobiegają wyrywaniu i podrażnieniom

Zaokrąglone nasadki do przycinania zapobiegają wyrywaniu i podrażnieniom

Ostrza i nasadki do przycinania w tej maszynce do strzyżenia mają zaokrąglone końcówki, co umożliwia bezpieczne i gładkie strzyżenie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612375

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

674

Opinie

97%

poleca ten produkt

28/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jak dla mnie super za tą cenę. Maszynka jest poręczna, ma długi kabel i nie jest aż tak bardzo głośna.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

04/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Brak

Podoba mi się z tego względu że posiada regulację do strzyżenia włosów I nie trzeba zmieniać nakładek jak w innych maszynkach

Zalety

Bardzo dobra w strzyżeniu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

06/05/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jest ok

Nie droga i się sprawdza w strzyżeniu jestem zadowolony

Zalety

Prosta w obsłudze

Wady

Nie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 