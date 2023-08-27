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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Obrotowy o 180° element tnący
Dopasowująca się nasadka grzebieniowa dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając szybkie i wygodne efekty.
Produkt został wyposażony w wygodny uchwyt, który gwarantuje pełną kontrolę i zapewnia łatwość korzystania
Akumulator zapewnia wysoką moc umożliwiającą cięcie nawet najgrubszych włosów
5.0
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
org_
27/08/2023
Polska
Długość użytkowania, trwałość.
Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Piotrek1981!!!
15/03/2023
Polska
Lepszej nie miałem
Najlepsza maszynka do strzyżenia włosów jaką kiedykolwiek kupiłem. Pierwszą miałem ok 10 lat, a druga jest z nami następne 10 lat. Do dzisiaj działa super, co prawda na kablu już ale i tak super. Dziś po latach złamał się ząb końcówki 3-11 mm i będę szukał do skutku nowego, bo naprawdę warto.
Zalety
Trwałość, łatwa w samodzielnej obsludze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Wsmml
03/12/2018
Polska
Taka, jak sobie wymarzyłem
Znakomicie sprawdza się do samodzielnego strzyżenia głowy na krótko, np. przed dalszym goleniem na gładko. Nawet po 10 latach eksploatacji (niezbyt częstej) strzyże świetnie zaraz po naładowaniu akumulatora, który już dawno stracił swoją pojemność. To jedyna niedogodność.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QC5170/02 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QC5170/02 Maszynka do strzyżenia włosów
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku