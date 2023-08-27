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  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie
  • Strzyż włosy samodzielnie

Produkcja zakończona

Maszynka do strzyżenia włosów

QC5170/00

5
| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt
Strzyż włosy samodzielnie
Oto pierwsza maszynka zaprojektowana specjalnie do samodzielnego strzyżenia włosów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu głowicy z możliwością obrotu o 180° oraz odpowiednio dopasowanej konstrukcji, które pozwalają na łatwe strzyżenie trudno dostępnych miejsc. Strzyżenie własnych włosów jeszcze nigdy nie było tak proste!
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Nawet w trudno dostępnych miejscach

Strzyż włosy samodzielnie

  • Obrotowy o 180° element tnący

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając szybkie i wygodne efekty.

Wygodny uchwyt gwarantuje pełną kontrolę

Wygodny uchwyt gwarantuje pełną kontrolę

Produkt został wyposażony w wygodny uchwyt, który gwarantuje pełną kontrolę i zapewnia łatwość korzystania

Akumulator o dużej mocy z łatwością ścina wszystkie rodzaje włosów

Akumulator o dużej mocy z łatwością ścina wszystkie rodzaje włosów

Akumulator zapewnia wysoką moc umożliwiającą cięcie nawet najgrubszych włosów

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

27/08/2023

Polska

Polska

Długość użytkowania, trwałość.

Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

15/03/2023

Polska

Polska

Lepszej nie miałem

Najlepsza maszynka do strzyżenia włosów jaką kiedykolwiek kupiłem. Pierwszą miałem ok 10 lat, a druga jest z nami następne 10 lat. Do dzisiaj działa super, co prawda na kablu już ale i tak super. Dziś po latach złamał się ząb końcówki 3-11 mm i będę szukał do skutku nowego, bo naprawdę warto.

Zalety

Trwałość, łatwa w samodzielnej obsludze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

03/12/2018

Polska

Polska

Taka, jak sobie wymarzyłem

Znakomicie sprawdza się do samodzielnego strzyżenia głowy na krótko, np. przed dalszym goleniem na gładko. Nawet po 10 latach eksploatacji (niezbyt częstej) strzyże świetnie zaraz po naładowaniu akumulatora, który już dawno stracił swoją pojemność. To jedyna niedogodność.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QC5170/02 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QC5170/02 Maszynka do strzyżenia włosów

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 