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Produkcja zakończona

Hairclipper series 7000maszynka do strzyżenia włosów

QC5380/15

4.7

| (677) Opinie | 97% poleca ten produkt

Profesjonalna moc

Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips o dużej mocy pozwala przyciąć nawet najgrubsze włosy dzięki tytanowym ostrzom, przyciskowi turbo i wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu. Jedno szybkie ładowanie dostarcza mocy wystarczającej na 75 minut bezprzewodowego działania.

Poznaj wszystkie korzyści

Profesjonalna moc

  • Tytanowe ostrza

  • 12 ustawień długości

  • 75 min działania po 1 godz. ładowania

Doskonała jakość strzyżenia dzięki ostrzom pokrytym tytanem

Doskonała jakość strzyżenia dzięki ostrzom pokrytym tytanem

Zaawansowane ostrza pokryte tytanem gwarantują doskonałą jakość strzyżenia i długotrwałą ostrość

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania, nie wymaga konserwacji

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania, nie wymaga konserwacji

Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji męskiej cechują się trwałością i wydajnością. Są objęte 2-letnią światową gwarancją, mają uniwersalne napięcie i nie trzeba ich dodatkowo konserwować.

Otwierana głowica ułatwia czyszczenie pod bieżącą wodą

Otwierana głowica ułatwia czyszczenie pod bieżącą wodą

Wystarczy otworzyć głowicę i opłukać ją pod strumieniem bieżącej wody.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

677

Opinie

97%

poleca ten produkt

28/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jak dla mnie super za tą cenę. Maszynka jest poręczna, ma długi kabel i nie jest aż tak bardzo głośna.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2024-11-28

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2024-11-28

04/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Brak

Podoba mi się z tego względu że posiada regulację do strzyżenia włosów I nie trzeba zmieniać nakładek jak w innych maszynkach

Zalety

Bardzo dobra w strzyżeniu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2024-09-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2024-09-04

06/05/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jest ok

Nie droga i się sprawdza w strzyżeniu jestem zadowolony

Zalety

Prosta w obsłudze

Wady

Nie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2022-04-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2022-04-06

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie