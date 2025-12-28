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Produkcja zakończona
Profesjonalna moc
Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips o dużej mocy pozwala przyciąć nawet najgrubsze włosy dzięki tytanowym ostrzom, przyciskowi turbo i wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu. Jedno szybkie ładowanie dostarcza mocy wystarczającej na 75 minut bezprzewodowego działania.
Tytanowe ostrza
12 ustawień długości
75 min działania po 1 godz. ładowania
Zaawansowane ostrza pokryte tytanem gwarantują doskonałą jakość strzyżenia i długotrwałą ostrość
Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji męskiej cechują się trwałością i wydajnością. Są objęte 2-letnią światową gwarancją, mają uniwersalne napięcie i nie trzeba ich dodatkowo konserwować.
Wystarczy otworzyć głowicę i opłukać ją pod strumieniem bieżącej wody.
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4.7
z 5
677
Opinie
97%
poleca ten produkt
Ona_91
28/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jak dla mnie super za tą cenę. Maszynka jest poręczna, ma długi kabel i nie jest aż tak bardzo głośna.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2024-11-28
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2024-11-28
Robert 69
04/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Brak
Podoba mi się z tego względu że posiada regulację do strzyżenia włosów I nie trzeba zmieniać nakładek jak w innych maszynkach
Zalety
Bardzo dobra w strzyżeniu
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2024-09-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2024-09-04
Marek 56+
06/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jest ok
Nie droga i się sprawdza w strzyżeniu jestem zadowolony
Zalety
Prosta w obsłudze
Wady
Nie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2022-04-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Family Hairclipper QC5115/15 Rodzinna maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2022-04-06