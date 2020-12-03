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Produkcja zakończona

HeadgroomMaszynka do strzyżenia włosów

QC5580/15

4.4

| (19) Opinie | 89% poleca ten produkt

Samodzielne golenie głowy — nawet w trudno dostępnych miejscach

Zastosowana w tej maszynce do strzyżenia włosów firmy Philips wyjątkowa, obracająca się w zakresie 180° głowica ułatwia dotarcie nawet do najtrudniej dostępnych miejsc. Możesz więc za każdym razem precyzyjnie przystrzyc włosy. Ponadto nasadka do golenia głowy umożliwia uzyskanie efektu idealnie gładkiej skóry.

Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneGrooming #1 Icon

Marka nr 1 na świecie w kategorii elektrycznych urządzeń do pielęgnacji1

dzięki głowicy obracającej się w zakresie 180°

Samodzielne golenie głowy — nawet w trudno dostępnych miejscach

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • 14 ustawień długości

  • 60 min działania po 1 godz. ładowania

  • Futerał i nasadka do golenia na 0

Obrotowa głowica (180°) ułatwiająca dostęp.

Obrotowa głowica (180°) ułatwiająca dostęp.

Obrotowa głowica pozwala w pełni kontrolować kąt nachylenia maszynki, dzięki czemu możesz odpowiednio ją ustawić, tak aby z łatwością dotrzeć nawet do najtrudniej dostępnych miejsc.

Nasadka do golenia głowy nadająca efekt idealnej gładkości.

Nasadka do golenia głowy nadająca efekt idealnej gładkości.

Idealnie gładkie golenie bez zadraśnięć czy skaleczeń. Wystarczy założyć nasadkę do golenia głowy, a rezultat za każdym razem będzie doskonały.

14 łatwo blokowanych ustawień długości: 0–15 mm.

14 łatwo blokowanych ustawień długości: 0–15 mm.

Obróć wbudowane kółko ustawień długości, znajdujące się poniżej głowicy maszynki, aby wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Dwie nasadki grzebieniowe umożliwiają ustawienie długości od 1 do 15 mm; różnica między kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Specjalna, precyzyjna nasadka grzebieniowa pomoże Ci uzyskać fryzurę na jeża. Możesz również użyć maszynki bez nasadki, aby przyciąć włosy do długości 0,5 mm.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

19

Opinie

89%

poleca ten produkt

2

03/12/2020

Polska

Polska

Szkoda ,że został wycofany z oferty

Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.

Zalety

cena,uniwersalność i wszechstronność

Wady

Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2018-12-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2018-12-03

04/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

świetny sprzęt do samodzielnego sprzętu

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Maszynka świetnie sprawdza się przy bardzo krótkim strzyżeniu (nawet 1 mm). Świetny patent z obrotową głowicą umożliwia wygodne samodzielne strzyżenie. Umiarkowana głośność i wytrzymała bateria to dodatkowe atuty.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

21/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Maszynka jakościowo b. dobra

Produkt wysokiej jakości, łatwy w eksplotacji i wydajny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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Przypisy

  1. Euromonitor International, wolumen sprzedaży detalicznej w sztukach, elektryczne urządzenia do pielęgnacji obejmujące łącznie kategorie golarek do ciała, elektrycznych oczyszczaczy twarzy i urządzeń do pielęgnacji włosów, dane za 2025 r. 