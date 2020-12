Samodzielne golenie głowy — nawet w trudno dostępnych miejscach

Zastosowana w tej maszynce do strzyżenia włosów firmy Philips wyjątkowa, obracająca się w zakresie 180° głowica ułatwia dotarcie nawet do najtrudniej dostępnych miejsc. Możesz więc za każdym razem precyzyjnie przystrzyc włosy. Ponadto nasadka do golenia głowy umożliwia uzyskanie efektu idealnie gładkiej skóry. Zobacz wszystkie korzyści