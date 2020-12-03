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Produkcja zakończona
Samodzielne golenie głowy — nawet w trudno dostępnych miejscach
Zastosowana w tej maszynce do strzyżenia włosów firmy Philips wyjątkowa, obracająca się w zakresie 180° głowica ułatwia dotarcie nawet do najtrudniej dostępnych miejsc. Możesz więc za każdym razem precyzyjnie przystrzyc włosy. Ponadto nasadka do golenia głowy umożliwia uzyskanie efektu idealnie gładkiej skóry.
Ostrza ze stali szlachetnej
14 ustawień długości
60 min działania po 1 godz. ładowania
Futerał i nasadka do golenia na 0
Obrotowa głowica pozwala w pełni kontrolować kąt nachylenia maszynki, dzięki czemu możesz odpowiednio ją ustawić, tak aby z łatwością dotrzeć nawet do najtrudniej dostępnych miejsc.
Idealnie gładkie golenie bez zadraśnięć czy skaleczeń. Wystarczy założyć nasadkę do golenia głowy, a rezultat za każdym razem będzie doskonały.
Obróć wbudowane kółko ustawień długości, znajdujące się poniżej głowicy maszynki, aby wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Dwie nasadki grzebieniowe umożliwiają ustawienie długości od 1 do 15 mm; różnica między kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Specjalna, precyzyjna nasadka grzebieniowa pomoże Ci uzyskać fryzurę na jeża. Możesz również użyć maszynki bez nasadki, aby przyciąć włosy do długości 0,5 mm.
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4.4
z 5
19
Opinie
89%
poleca ten produkt
Maslochow4
03/12/2020
Polska
Szkoda ,że został wycofany z oferty
Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.
Zalety
cena,uniwersalność i wszechstronność
Wady
Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2018-12-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2018-12-03
lukto
04/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
świetny sprzęt do samodzielnego sprzętu
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Maszynka świetnie sprawdza się przy bardzo krótkim strzyżeniu (nawet 1 mm). Świetny patent z obrotową głowicą umożliwia wygodne samodzielne strzyżenie. Umiarkowana głośność i wytrzymała bateria to dodatkowe atuty.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
egas75
21/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Maszynka jakościowo b. dobra
Produkt wysokiej jakości, łatwy w eksplotacji i wydajny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
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