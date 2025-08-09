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  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia

AccessoriesStacja czyszcząca Quick Clean Pod

QCP10/01

5

| (38) Opinie | 100% poleca ten produkt

Higieniczne golenie każdego dnia

Dzięki korzystaniu z saszetki Quick Clean Pod po każdym goleniu golarka jest zawsze tak czysta jak po zakupie! Saszetka skutecznie usuwa z golarki obcięte włosy. Jest to 10-krotnie skuteczniejsze czyszczenie w porównaniu z czyszczeniem za pomocą samej wody*

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Dokładne czyszczenie w zaledwie 1 minutę

Higieniczne golenie każdego dnia

  • Dokładne czyszczenie w zaledwie 1 minutę

  • Aktywny smar do konserwacji

  • Odświeżający zapach

  • Preparat łagodny dla skóry

Wyjątkowa higieniczna formuła firmy Philips + filtr siatkowy

Wyjątkowa higieniczna formuła firmy Philips + filtr siatkowy

Wyjątkowa formuła czyszcząca Philips w połączeniu z filtrem siatkowym efektywnie usuwa włosy z ostrzy i sprawia, że golarka jest 10 razy czystsza niż w przypadku umycia jej samą wodą*

Świeży zapach i dokładne golenie

Świeży zapach i dokładne golenie

Wkład czyszczący wydziela przyjemny zapach i zapewnia uczucie świeżości podczas golenia.

Wkład działa przez okres maks. 3 miesięcy

Wkład działa przez okres maks. 3 miesięcy

Każdy wkład czyszczący firmy Philips zachowuje skuteczność przez około 30 cykli czyszczenia przy codziennym użytkowaniu i maksymalnie przez trzy miesiące przy cotygodniowym użytkowaniu. Oznacza to, że możesz cieszyć się higienicznym goleniem przez cały sezon.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

38

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/08/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.

Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-09

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-09

07/03/2025

Polska

Polska

Jakość, funkcjonalność, wykonanie

Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.

Zalety

Jakość wykonania, niezawodność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-11-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-11-07

14/02/2025

Polska

Polska

Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś

Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.

Zalety

Dobra cena i super produkt

Wady

Nie znalazłem żadnej wady

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2025-01-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2025-01-14

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Przypisy

  1. porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą