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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Higieniczne golenie każdego dnia
Dzięki korzystaniu z saszetki Quick Clean Pod po każdym goleniu golarka jest zawsze tak czysta jak po zakupie! Saszetka skutecznie usuwa z golarki obcięte włosy. Jest to 10-krotnie skuteczniejsze czyszczenie w porównaniu z czyszczeniem za pomocą samej wody*
S7886/35
S9980/59R1
S5883/10
S5885/10
S5885/35
S5886/30
S5886/38
S5887/10
S5887/30
S7882/55
Dokładne czyszczenie w zaledwie 1 minutę
Aktywny smar do konserwacji
Odświeżający zapach
Preparat łagodny dla skóry
Wyjątkowa formuła czyszcząca Philips w połączeniu z filtrem siatkowym efektywnie usuwa włosy z ostrzy i sprawia, że golarka jest 10 razy czystsza niż w przypadku umycia jej samą wodą*
Wkład czyszczący wydziela przyjemny zapach i zapewnia uczucie świeżości podczas golenia.
Każdy wkład czyszczący firmy Philips zachowuje skuteczność przez około 30 cykli czyszczenia przy codziennym użytkowaniu i maksymalnie przez trzy miesiące przy cotygodniowym użytkowaniu. Oznacza to, że możesz cieszyć się higienicznym goleniem przez cały sezon.
5.0
z 5
38
Opinie
100%
poleca ten produkt
szejk
09/08/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-09
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-09
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Zalety
Jakość wykonania, niezawodność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-11-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-11-07
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Zalety
Dobra cena i super produkt
Wady
Nie znalazłem żadnej wady
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2025-01-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2025-01-14
porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą