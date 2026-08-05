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Ten produkt
Golarka Seria 7000
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
599,00 zł
SH71
Wymienne głowice golące
119,00 zł
599,00 zł
599,00 zł
Powłoka Nano SkinGlide
Ostrza SteelPrecision
Czujnik Motion Control
Elastyczne głowice 360-D
Do 5 lat gwarancji*****
Między głowicami golącymi a skórą znajduje się powłoka ochronna. Na każdy jej centymetr kwadratowy składa się nawet 250 000 mikrokoralików, co usprawnia poślizg o nawet 30%*** i redukuje podrażnienia.
Ostrza SteelPrecision zapewniają do 90 000 ruchów ostrzy na minutę, tnąc więcej włosów przy każdym pociągnięciu*. 45 wydajnych, samoostrzących ostrzy wyprodukowanych w Europie.
Technologia wykrywania ruchu śledzi sposób golenia, oferując najbardziej skuteczną technikę. Po trzech goleniach większość mężczyzn zaczyna stosować skuteczniejszą technikę golenia, która wymaga mniej pociągnięć***.
4.7
z 5
782
Opinie
95%
poleca ten produkt
Moczuś2901
05/08/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Maszynka
Maszynka spełnia moje oczekiwania w całości użytkowanie jakość golenia wytrzymałałosc baterii i komfort.
Zalety
Komfort i wygoda
Wady
Brak w zestawie osłonki plastikowej na ostrza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-07-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-07-13
Addam
22/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Idealna golarka
Nie spodziewałem się takiej skuteczności golenia.. Szybko, dokładnie i naprawdę bez podrażnień. Gole się na sucho, bo tak lubię, ale głowicę na koniec płucze pod wodą. Bateria długo trzyma, etui podróżne bardzo przydatne
Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-06-26
Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-06-26
Kurczak1979
30/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super golarka.Bez podrażnień dla skóry a zawsze ja miałem jak się goliłem innymi maszynkami co do tej pory miałem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-05-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-05-05
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
w porównaniu z materiałami niepowlekanymi
Testowano w porównaniu z serią Philips 3000.
Na podstawie danych użytkowników golarki Philips S7000 i aplikacji GroomTribe w 2019 roku.
Porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą
2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.