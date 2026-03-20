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SH71Wymienne głowice golące

SH71/50

4.8
| (44) Opinie | 97% poleca ten produkt
Twoja golarka jak nowa
W ciągu dwóch lat głowice golące usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosków. Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.
Poznaj wszystkie korzyści
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Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Twoja golarka jak nowa

  • Ostrza SteelPrecision

  • Pasuje do serii S7000

  • Pasuje do S5000 o kątowym kształcie

  • Pasuje do serii 500

  • Nie pasuje do modelu S5000 o zaokrąglonym kształcie

Większa wydajność przy każdym pociągnięciu

45 wydajnych, delikatnych i samoostrzących się ostrzy SteelPrecision w tej golarce Philips wykonuje do 90 000 cięć na minutę, przycinając więcej włosów za jednym ruchem, co zapewnia dokładne i wygodne golenie.

Do golarek 5000, 6000 o kątowym kształcie z serii 7000 i 500

Do golarek 5000, 6000 o kątowym kształcie z serii 7000 i 500

Model głowicy wymiennej można sprawdzić z tyłu uchwytu golarki. Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę philips.com/accessories

Łatwy reset golarki

Łatwy reset golarki

1. Naciśnij przyciski zwalniające i odłącz uchwyt głowicy golącej. 2. Przekręć pierścienie zabezpieczające w lewo i wymontuj je. 3. Zdejmij stare głowice golące i załóż nowe (nacięcia powinny dokładnie pasować do wystających elementów). 4. Załóż pierścienie zabezpieczające z powrotem i przekręć je w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. 5. Nałóż uchwyt głowicy golącej z powrotem i zamknij.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

44

Opinie

97%

poleca ten produkt

1

20/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .

Zalety

Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.

Wady

Cena

Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

24/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ostrza do maszynki

Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .

Zalety

Polecam

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

20/06/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Recenzja głowic do maszynki do golenia

Produkt doskonałej jakości, brak negatywnych punktów

Zalety

Bardzo dobra jakość tych głowic tnących, można powiedzieć że są doskonałe.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

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