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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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S591/05
S7886/35
S5884/50
S5885/10
S5885/35
S5886/30
S5886/38
S5887/10
S5887/30
S7882/55
Ostrza SteelPrecision
Pasuje do serii S7000
Pasuje do S5000 o kątowym kształcie
Pasuje do serii 500
Nie pasuje do modelu S5000 o zaokrąglonym kształcie
45 wydajnych, delikatnych i samoostrzących się ostrzy SteelPrecision w tej golarce Philips wykonuje do 90 000 cięć na minutę, przycinając więcej włosów za jednym ruchem, co zapewnia dokładne i wygodne golenie.
Model głowicy wymiennej można sprawdzić z tyłu uchwytu golarki. Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę philips.com/accessories
1. Naciśnij przyciski zwalniające i odłącz uchwyt głowicy golącej. 2. Przekręć pierścienie zabezpieczające w lewo i wymontuj je. 3. Zdejmij stare głowice golące i załóż nowe (nacięcia powinny dokładnie pasować do wystających elementów). 4. Załóż pierścienie zabezpieczające z powrotem i przekręć je w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. 5. Nałóż uchwyt głowicy golącej z powrotem i zamknij.
4.8
z 5
44
Opinie
97%
poleca ten produkt
Kris Wro
20/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .
Zalety
Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.
Wady
Cena
Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Konrad Rzeszutko
24/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ostrza do maszynki
Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .
Zalety
Polecam
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
JurekB
20/06/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Recenzja głowic do maszynki do golenia
Produkt doskonałej jakości, brak negatywnych punktów
Zalety
Bardzo dobra jakość tych głowic tnących, można powiedzieć że są doskonałe.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
tam, gdzie jest to możliwe