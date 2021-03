Zgodność ze wszystkimi modelami S7xxx i modelami S5xxx o kątowym kształcie

Wymienne głowice SH71 pasują do wszystkich golarek z serii 7000 (S7xxx) i modeli 5000 (S5xxx) o kątowym kształcie. Nie pasują do modeli z serii 5000 – do nich pasują wymienne głowice SH50.