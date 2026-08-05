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Produkcja zakończona
Ostrza SteelPrecision
Czujnik Power Adapt
Elastyczne głowice 360-D
Zintegrowany wysuwany trymer
Skuteczna i delikatna golarka Philips jest wyposażona w 45 samoostrzące się ostrza SteelPrecision, które wykonują do 90 000 ruchów na minutę, przycinając więcej włosów za jednym pociągnięciem**.
Golarka elektryczna jest wyposażona w inteligentny czujnik zarostu, który odczytuje grubość włosów 125 razy na sekundę. Technologia automatycznie dostosowuje moc cięcia, aby zapewnić bezproblemowe i łagodne golenie.
Elastyczne głowice golarki elektrycznej firmy Philips dopasowują się do kształtu twarzy i obracają się o 360°, zapewniając dokładne i wygodne golenie.
4.6
z 5
1337
Opinie
92%
poleca ten produkt
Piotr Sikorski
05/08/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Bardzo dobre golenie na gładko.Cicha praca silnika, same pozytywy.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-08-04
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-08-04
Maciej B.
04/08/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonale goli, cicha praca, przystępna cenowo
Dla mnie ta maszynka jest idealna. Niestety popsuł mi się model serii 6 po 6 latach stąd decyzja o zakupie. Maszynka jest o niebo lepsza od seii 6...goli dokladniej, dużo dokładniej wręcz idealnie. Układ ostrzy docina nawet te na skraju żuchwy co przy starej nie było takie łatwe do osiągnięcia. Dużo ciszej pracuje, sama dobiera prędkość do zarostu. 2,3 lub 4 dniowy zarost goli bez problemu wyjątkowo gładko. Można porównać to do maszynki jednorazowej ale bez zaciec. Ja używam dodatkowo pianki. Oczywiście kluczem idealnego goleniasą okrezne ruchy ale użytkownicy pewnie to wiedzą. Maszynka idealna. Syn ma taki sam model bo różnią się nr tylko dlatego że są i ne akcesoria w dodatkach więc to druga maszynka w rodzinie a moja 4....
Zalety
Cicha praca, dokładne golenie, ergonomiczny kształt
Wady
Brak ladowarki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5885/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-07-08
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5885/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-07-08
Kazimierz Stary
05/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka nad golarkami!
Goliłem się Remingtonem -- podobno najlepsze maszynki... Mit prysł -- Philips bije go na głowę. Wreszcie mój twardy zarost znika, a twarz jest gładka.
Zalety
Naprawdę goli!
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/30 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-06-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/30 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-06-30
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
Testowano w porównaniu z serią Philips 3000.