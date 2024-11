Regulowany trymer do brody do golarki

Tę nasadkę mocuje się na nowszym akcesorium do modelowania brody przeznaczonym do użytku z golarkami firmy Philips. Nasadka ta jest zgodna wyłącznie z trymerami do brody, na których logo Philips znajduje się na metalowym elemencie. Jeśli logo widnieje na elemencie z tworzywa sztucznego, nasadka nie jest zgodna.