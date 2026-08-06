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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Bardzo dokładne golenie tuż przy skórze
Ostrza Dual SteelPrecision
Czujnik Pressure Guard
Elastyczne głowice 360-D
Nasza opatentowana, wyjątkowa technologia golenia rotacyjnego Lift & Cut najpierw unosi delikatnie włosy u nasady, a następnie precyzyjnie przycina bardzo blisko skóry (do 0,0 mm), jednocześnie nie dotykającej jej ostrzem.
Golarki rotacyjne firmy Philips są stworzone do przycinania włosów naturalnie rosnących w różnych kierunkach, co umożliwiają obrotowe ostrza 360°. Ostrza Dual Steel Precision wykonują nawet 150 000 ruchów na minutę, gwarantując dokładne golenie tuż przy skórze.
Odpowiedni nacisk jest kluczem do zapewnienia dokładności golenia i ochrony skóry. Zaawansowane czujniki w golarce odczytują siłę nacisku, a innowacyjna sygnalizacja świetlna pokazuje, kiedy nacisk jest zbyt mocny lub zbyt słaby. W ten sposób można spersonalizować golenie i dostosować je do siebie.
4.8
z 5
702
Opinie
95%
poleca ten produkt
WMDe
06/08/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Satysfakcja gwarantowana
Golarka spełnia moje oczekiwania w 100%. Jest cicha, doskonale goli i jest świetnie wykonana. Dodatkowo trafiłem promocję, co pozwoliło mi zaoszczędzić kilka złotych. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-07-23
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-07-23
RobertG67
20/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
wszystko ok ale przy goleniu wąsa trzeba to robić powoli
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-07-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-07-12
Daro60
08/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Używam niedługo, ale jestem bardzo usatysfakcjonowany.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej
Date of Use 2026-06-16
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej
Date of Use 2026-06-16
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
W porównaniu ze starszą serią Philips 9000
W porównaniu z materiałami niepowlekanymi
* Na podstawie danych od użytkowników golarek Philips serii S7000 oraz aplikacji do golenia w 2019 roku.
* * Porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą