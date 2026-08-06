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Wszystkie serie

  • Dokładność* i komfort golenia
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  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
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  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia

Produkcja zakończona

Golarka Seria 9000Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

S9987/59

4.8
| (702) Opinie | 95% poleca ten produkt
Dokładność* i komfort golenia
Odkryj najbardziej inteligentną golarkę na świecie, której działanie wspomaga AI. Dzięki systemowi golenia Lift & Cut golarka serii 9000 firmy Philips unosi włosy u nasady, a następnie przycina bardzo blisko skóry, natomiast technologia SkinIQ chroni skórę, przekazując na bieżąco informacje o sile nacisku.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Bardzo dokładne golenie nawet pięciodniowego zarostu

Dokładność* i komfort golenia

  • Bardzo dokładne golenie tuż przy skórze

  • Ostrza Dual SteelPrecision

  • Czujnik Pressure Guard

  • Elastyczne głowice 360-D

Bardzo dokładne golenie dzięki systemowi golenia Lift & Cut

Bardzo dokładne golenie dzięki systemowi golenia Lift & Cut

Nasza opatentowana, wyjątkowa technologia golenia rotacyjnego Lift & Cut najpierw unosi delikatnie włosy u nasady, a następnie precyzyjnie przycina bardzo blisko skóry (do 0,0 mm), jednocześnie nie dotykającej jej ostrzem.

Przycinanie włosów we wszystkich kierunkach dzięki obrotowym ostrzom 360°

Przycinanie włosów we wszystkich kierunkach dzięki obrotowym ostrzom 360°

Golarki rotacyjne firmy Philips są stworzone do przycinania włosów naturalnie rosnących w różnych kierunkach, co umożliwiają obrotowe ostrza 360°. Ostrza Dual Steel Precision wykonują nawet 150 000 ruchów na minutę, gwarantując dokładne golenie tuż przy skórze.

Czujnik Pressure Guard zapewnia optymalny nacisk w trakcie całego golenia

Czujnik Pressure Guard zapewnia optymalny nacisk w trakcie całego golenia

Odpowiedni nacisk jest kluczem do zapewnienia dokładności golenia i ochrony skóry. Zaawansowane czujniki w golarce odczytują siłę nacisku, a innowacyjna sygnalizacja świetlna pokazuje, kiedy nacisk jest zbyt mocny lub zbyt słaby. W ten sposób można spersonalizować golenie i dostosować je do siebie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

702

Opinie

95%

poleca ten produkt

06/08/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Satysfakcja gwarantowana

Golarka spełnia moje oczekiwania w 100%. Jest cicha, doskonale goli i jest świetnie wykonana. Dodatkowo trafiłem promocję, co pozwoliło mi zaoszczędzić kilka złotych. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-23

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-23

20/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

wszystko ok ale przy goleniu wąsa trzeba to robić powoli

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-12

08/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Używam niedługo, ale jestem bardzo usatysfakcjonowany.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej

Date of Use 2026-06-16

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej

Date of Use 2026-06-16

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. W porównaniu ze starszą serią Philips 9000

  2. W porównaniu z materiałami niepowlekanymi

  3. * Na podstawie danych od użytkowników golarek Philips serii S7000 oraz aplikacji do golenia w 2019 roku.

  4. * * Porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą