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  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia
  • Higieniczne golenie każdego dnia

Wkład Quick Clean Pod

CC12/50

5
| (37) Opinie | 100% poleca ten produkt
Higieniczne golenie każdego dnia
Korzystanie z saszetki Quick Clean Pod po każdym goleniu sprawia, że golarka jest zawsze tak czysta jak tuż po kupieniu! Saszetka skutecznie usuwa z golarki obcięte włosy. Jest to 10-krotnie skuteczniejsze czyszczenie w porównaniu z czyszczeniem za pomocą samej wody*.
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10-krotnie skuteczniejsze niż czyszczenie wodą*

Higieniczne golenie każdego dnia

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • Do 6 miesięcy higienicznego golenia

  • Zgodne z saszetką Quick Clean Pod

Zastosowano substancje nawilżające w celu zachowania maksymalnej wydajności golarki

Zastosowano substancje nawilżające w celu zachowania maksymalnej wydajności golarki

Formuła wzbogacona o aktywne substancje nawilżające chroni głowice golące przed tarciem i zużyciem, zapewniając maksymalną wydajność golarki przez dłuższy czas.

Świeży zapach i dokładne golenie

Świeży zapach i dokładne golenie

Wkład czyszczący wydziela przyjemny zapach i zapewnia uczucie świeżości podczas golenia.

Nie zawiera alkoholu

Nie zawiera alkoholu

Płyn czyszczący nie zawiera alkoholu, jest przyjazny dla skóry i został opracowany tak, aby chronić skórę przed podrażnieniami.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

37

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/08/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.

Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

07/03/2025

Polska

Polska

Jakość, funkcjonalność, wykonanie

Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.

Zalety

Jakość wykonania, niezawodność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

14/02/2025

Polska

Polska

Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś

Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.

Zalety

Dobra cena i super produkt

Wady

Nie znalazłem żadnej wady

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

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Przypisy

  1. Wyniki badań w oparciu o zewnętrzną agencję badawczą, w warunkach laboratoryjnych, po 1 minucie użytkowania, wkład może skutecznie zapobiegać rozwojowi bakterii Staphylococcus Aureus i drożdżaków Candida Albicans. Skuteczność zapobiegania dla Staphylococcus aureus wynosi 99,9%.