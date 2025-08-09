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XP9407/37
XP9400/31
XP9403/31
XP9406/65
XP9406/79
XP9402/11
XP9404/46
X9001/10
X9002/10
X9003/30
2 sztuki w opakowaniu
Do 6 miesięcy higienicznego golenia
Zgodne z saszetką Quick Clean Pod
Formuła wzbogacona o aktywne substancje nawilżające chroni głowice golące przed tarciem i zużyciem, zapewniając maksymalną wydajność golarki przez dłuższy czas.
Wkład czyszczący wydziela przyjemny zapach i zapewnia uczucie świeżości podczas golenia.
Płyn czyszczący nie zawiera alkoholu, jest przyjazny dla skóry i został opracowany tak, aby chronić skórę przed podrażnieniami.
5.0
z 5
37
Opinie
100%
poleca ten produkt
szejk
09/08/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Zalety
Jakość wykonania, niezawodność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Zalety
Dobra cena i super produkt
Wady
Nie znalazłem żadnej wady
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Wyniki badań w oparciu o zewnętrzną agencję badawczą, w warunkach laboratoryjnych, po 1 minucie użytkowania, wkład może skutecznie zapobiegać rozwojowi bakterii Staphylococcus Aureus i drożdżaków Candida Albicans. Skuteczność zapobiegania dla Staphylococcus aureus wynosi 99,9%.