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  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
  • Idealnie dokładne golenie i komfort skóry

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i9000Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

X9002/10

4.8
| (83) Opinie | 94% poleca ten produkt
Idealnie dokładne golenie i komfort skóry
Golarka Philips i9000 zapewnia dokładne golenie na poziomie skóry dzięki systemowi Lift&Cut Triple Action i elastycznym, kompaktowym głowicom golącym 360°, nawet w trudno dostępnych miejscach. Technologia SkinIQ oparta na sztucznej inteligencji wyczuwa i dostosowuje się do skóry, zapewniając najwyższy komfort i precyzję.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

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Ten produkt

i9000 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

i9000
Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

899,00 zł

  • SH91

    SH91
    Wymienne głowice golące

    144,00 zł

899,00 zł

899,00 zł

z technologią SkinIQ

Idealnie dokładne golenie i komfort skóry

  • System Lift & Cut Triple Action

  • Ostrza Dual SteelPrecision

  • Precyzyjna, elastyczna głowica 360°

  • Czujnik Power Adapt

  • do 5-lat gwarancji***

Precyzyjne golenie przy skórze, długotrwałe rezultaty

Precyzyjne golenie przy skórze, długotrwałe rezultaty

Nasz opatentowany system golenia Lift & Cut Triple Action delikatnie unosi włosy od nasady, aby precyzyjnie przyciąć je do -0,08 mm pod poziomem skóry, bez przecinania skóry, zapewniając długotrwałą dokładność.

Precyzja nawet w najtrudniejszych do golenia miejscach

Precyzja nawet w najtrudniejszych do golenia miejscach

W pełni elastyczne i mniejsze, kompaktowe głowice z wzorami rozciągania skóry dynamicznie dostosowują się do każdej krzywizny twarzy. Zapewniają stały kontakt ze skórą i o 20% większą precyzję*, aby wychwycić trudne włoski na szyi i pod nosem. Precyzja w każdym miejscu.

Skuteczność w każdym ruchu, nawet przy 1-, 3- lub 7-dniowym zaroście

Skuteczność w każdym ruchu, nawet przy 1-, 3- lub 7-dniowym zaroście

Nasze obracające się o 360° ostrza Dual SteelPrecision wychwytują włosy rosnące w różnych kierunkach. 7 milionów ruchów tnących na minutę zapewnia skuteczne golenie nawet w przypadku 1-, 3- lub 7-dniowego zarostu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

83

Opinie

94%

poleca ten produkt

06/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Bardzo dobra golarka. Spokojnie można ogolić zarost do poziomu skóry. Kupiłem to, co potrzebne bez jakichś stacji itd. - kompletnie niepotrzebnych. Wystarczy opłukać po goleniu. Polecam.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

10/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Seria 9 czyli stara Seria 3

Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

08/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golenie kilkudniowego zarostu - super

W porównaniu z innymi modelami, ma bardzo dobrą funkcję golenia dłuższego zarostu bez konieczności korzystania najpierw z trymera aby skrócić włos. Coś czego brakowało po trzy - czterodniowym nie ogoleniu. Gładkie golenie od razu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9003/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9003/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. w porównaniu z poprzednią wersją

  2. w porównaniu z powłoką bez koralików

  3. Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu