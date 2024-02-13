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Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
XP9400/31
X9001/10
X9002/10
X9003/30
XP9200/30
XP9201/30
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
SP9872/15
Ostrza NanoTech Dual Precision
Pasuje do modeli z serii S8000, S9000, i9000
Pasuje do modeli z serii S9000 Prestige
Pasuje do modeli z serii i9000 Prestige
Ostrza NanoTech DualPrecision golą dokładnie na poziomie skóry (do -0,08 mm pod poziomem skóry), wykonując do 165 tys. cięć na minutę. 72 zaawansowane i samoostrzące się ostrza zostały wyprodukowane w Europie.
Model głowicy wymiennej można sprawdzić z tyłu uchwytu golarki. Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę philips.com/accessories
1. Naciśnij przyciski zwalniające i odłącz uchwyt głowicy golącej. 2. Przekręć pierścienie zabezpieczające w lewo i wymontuj je. 3. Zdejmij stare głowice golące i załóż nowe (nacięcia powinny dokładnie pasować do wystających elementów). 4. Załóż pierścienie zabezpieczające z powrotem i przekręć je w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. 5. Nałóż uchwyt głowicy golącej z powrotem i zamknij.
4.6
z 5
45
Opinie
86%
poleca ten produkt
Menion
13/02/2024
Polska
Polecam, ostrza rewelacja!
Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.
Zalety
Bardzo dobra jakość, idealne golenie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Kumak
29/08/2023
Polska
Niesamowite !
Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂
Zalety
Precyzja golenia, idealny efekt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Rakiet7
03/12/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest
Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to
Zalety
Trwalosc
Wady
Bateria mogła by służyć dłużej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
tam, gdzie jest to możliwe