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Ten produkt
i9000 Prestige
Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
1 499,00 zł
SH91
Wymienne głowice golące
144,00 zł
1499,00 zł
1499,00 zł
Technologia Lift & Cut Triple Action
Ostrza Dual SteelPrecision
Precyzyjna, elastyczna głowica 360°
Czujnik Pressure Guard
5-letnia gwarancja
Nasz opatentowany system golenia Lift & Cut Triple Action delikatnie unosi włosy od nasady, aby precyzyjnie przyciąć je do -0,08 mm pod poziomem skóry, bez przecinania skóry, zapewniając długotrwałą dokładność.
W pełni elastyczne i mniejsze, kompaktowe głowice z wzorami rozciągania skóry dynamicznie dostosowują się do każdej krzywizny twarzy. Zapewniają stały kontakt ze skórą i o 20% większą precyzję*, aby wychwycić trudne włoski na szyi i pod nosem. Precyzja w każdym miejscu.
Nasze obracające się o 360° ostrza Dual SteelPrecision wychwytują włosy rosnące w różnych kierunkach. 7 milionów ruchów tnących na minutę zapewnia skuteczne golenie nawet w przypadku 1-, 3- lub 7-dniowego zarostu.
4.8
z 5
702
Opinie
95%
poleca ten produkt
WMDe
06/08/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Satysfakcja gwarantowana
Golarka spełnia moje oczekiwania w 100%. Jest cicha, doskonale goli i jest świetnie wykonana. Dodatkowo trafiłem promocję, co pozwoliło mi zaoszczędzić kilka złotych. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-07-23
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-07-23
RobertG67
20/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
wszystko ok ale przy goleniu wąsa trzeba to robić powoli
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-07-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-07-12
Daro60
08/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Używam niedługo, ale jestem bardzo usatysfakcjonowany.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej
Date of Use 2026-06-16
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej
Date of Use 2026-06-16
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
w porównaniu z poprzednią wersją
w porównaniu z powłoką bez koralików
w porównaniu z wodą we wkładzie
Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu