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  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
  • Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry

i9000 PrestigeGolarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

XP9204/30

4.8
| (702) Opinie | 95% poleca ten produkt
Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry
Urządzenie i9000 Prestige firmy Philips z systemem golenia Triple Action Lift&Cut i kompaktową głowicą 360 stopni Precision Flexing umożliwia strzyżenie włosów na poziomie skóry, nawet w trudno dostępnych miejscach. Oparta na sztucznej inteligencji technologia SkinIQ wyczuwa stan skóry i dopasowuje ustawienia, by zapewnić jej komfort.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

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Ten produkt

i9000 Prestige Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

i9000 Prestige
Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

1 499,00 zł

  • SH91

    SH91
    Wymienne głowice golące

    144,00 zł

1499,00 zł

1499,00 zł

z technologią SkinIQ

Dokładne, trwałe golenie i inteligentna troska o komfort skóry

  • Technologia Lift & Cut Triple Action

  • Ostrza Dual SteelPrecision

  • Precyzyjna, elastyczna głowica 360°

  • Czujnik Pressure Guard

  • 5-letnia gwarancja

Precyzyjne golenie przy skórze, długotrwałe rezultaty

Precyzyjne golenie przy skórze, długotrwałe rezultaty

Nasz opatentowany system golenia Lift & Cut Triple Action delikatnie unosi włosy od nasady, aby precyzyjnie przyciąć je do -0,08 mm pod poziomem skóry, bez przecinania skóry, zapewniając długotrwałą dokładność.

Precyzja nawet w najtrudniejszych do golenia miejscach

Precyzja nawet w najtrudniejszych do golenia miejscach

W pełni elastyczne i mniejsze, kompaktowe głowice z wzorami rozciągania skóry dynamicznie dostosowują się do każdej krzywizny twarzy. Zapewniają stały kontakt ze skórą i o 20% większą precyzję*, aby wychwycić trudne włoski na szyi i pod nosem. Precyzja w każdym miejscu.

Skuteczność w każdym ruchu, nawet przy 1-, 3- lub 7-dniowym zaroście

Skuteczność w każdym ruchu, nawet przy 1-, 3- lub 7-dniowym zaroście

Nasze obracające się o 360° ostrza Dual SteelPrecision wychwytują włosy rosnące w różnych kierunkach. 7 milionów ruchów tnących na minutę zapewnia skuteczne golenie nawet w przypadku 1-, 3- lub 7-dniowego zarostu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

702

Opinie

95%

poleca ten produkt

06/08/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Satysfakcja gwarantowana

Golarka spełnia moje oczekiwania w 100%. Jest cicha, doskonale goli i jest świetnie wykonana. Dodatkowo trafiłem promocję, co pozwoliło mi zaoszczędzić kilka złotych. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-23

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-23

20/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

wszystko ok ale przy goleniu wąsa trzeba to robić powoli

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-12

08/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Używam niedługo, ale jestem bardzo usatysfakcjonowany.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej

Date of Use 2026-06-16

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej

Date of Use 2026-06-16

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. w porównaniu z poprzednią wersją

  2. w porównaniu z powłoką bez koralików

  3. w porównaniu z wodą we wkładzie

  4. Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu