Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Ten produkt
i9000
Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
849,00 zł
SH91
Wymienne głowice golące
144,00 zł
849,00 zł
849,00 zł
System Lift & Cut Triple Action
Ostrza Dual SteelPrecision
Precyzyjna, elastyczna głowica 360°
Czujnik Power Adapt
do 5-lat gwarancji***
Nasz opatentowany system golenia Lift & Cut Triple Action delikatnie unosi włosy od nasady, aby precyzyjnie przyciąć je do -0,08 mm pod poziomem skóry, bez przecinania skóry, zapewniając długotrwałą dokładność.
W pełni elastyczne i mniejsze, kompaktowe głowice z wzorami rozciągania skóry dynamicznie dostosowują się do każdej krzywizny twarzy. Zapewniają stały kontakt ze skórą i o 20% większą precyzję*, aby wychwycić trudne włoski na szyi i pod nosem. Precyzja w każdym miejscu.
Nasze obracające się o 360° ostrza Dual SteelPrecision wychwytują włosy rosnące w różnych kierunkach. 7 milionów ruchów tnących na minutę zapewnia skuteczne golenie nawet w przypadku 1-, 3- lub 7-dniowego zarostu.
4.8
z 5
83
Opinie
94%
poleca ten produkt
piotras 75
06/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Bardzo dobra golarka. Spokojnie można ogolić zarost do poziomu skóry. Kupiłem to, co potrzebne bez jakichś stacji itd. - kompletnie niepotrzebnych. Wystarczy opłukać po goleniu. Polecam.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Jacekw25
10/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Seria 9 czyli stara Seria 3
Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Verim
08/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golenie kilkudniowego zarostu - super
W porównaniu z innymi modelami, ma bardzo dobrą funkcję golenia dłuższego zarostu bez konieczności korzystania najpierw z trymera aby skrócić włos. Coś czego brakowało po trzy - czterodniowym nie ogoleniu. Gładkie golenie od razu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9003/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 X9003/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
w porównaniu z poprzednią wersją
w porównaniu z powłoką bez koralików
Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu