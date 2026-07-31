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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Technologia Lift & Cut Triple Action
Ostrza NanoTech Dual Precision
Precyzyjna, elastyczna głowica 360°
Wskazówki dotyczące aktywnego nacisku i ruchu
do 7 lata gwarancji******
Nasz opatentowany system Lift & Cut Triple Action delikatnie unosi włosy od nasady, aby precyzyjnie przyciąć je poniżej poziomu skóry do -0,08 mm, bez przecinania skóry. Zapewnia doskonałą gładkość, która utrzymuje się przez cały dzień.
W pełni elastyczne i mniejsze, kompaktowe głowice z wzorami rozciągania skóry dynamicznie dostosowują się do każdej krzywizny twarzy. Zapewniają stały kontakt ze skórą i o 20% większą precyzję**, aby wychwycić trudne włoski na szyi i pod nosem. Precyzja w każdym miejscu.
Zaprojektowane z myślą o wychwytywaniu włosów rosnących w różnych kierunkach, obracające się o 360° ostrza NanoTech Dual Precision wychwytują o 25% więcej włosów za każdym ruchem*, wykonując 8 milionów ruchów tnących na minutę, zapewniając precyzyjną skuteczność nawet w przypadku 1-, 3- lub 7-dniowego zarostu.
Nagrody
4.6
z 5
167
Opinie
85%
poleca ten produkt
Piotr Ż.
31/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ja też się wahałem przed zakupem.
Golarka jest znakomita. Dotychczas używałem żelu i pięcioostrzowych maszynek znanej marki na G. Mam twardy, rosnący w różnych kierunkach zarost i obawiałem się golarki elektrycznej. To był błąd. Philips świetnie radzi sobie z moim zarostem i, o dziwo, pozostawia zdecydowanie mniej podrażnioną skórę. Samo golenie jest także dużo bardziej komfortowe w porównaniu do maszynki „żyletkowej”. Kiedyś próbowałem także golarki foliowej, ale używanie jej wiązało się z jeszcze większym bólem podczas golenia. Przyznam szczerze, że wahałem się, czy wydając 1,5 tysiąca na maszynkę do golenia, nie wydam pieniędzy na darmo, ale teraz mogę śmiało powiedzieć, że było warto. Polecam wszystkim wahającym się, bo Philips i9000 Prestige Ultra jest rewelacyjny.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-17
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-17
Bogdan F.
15/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt Dobrze sprawdza się przy goleniu-delikatny Polecam
Przegląd ten został wykonany dla Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/65 Golarka elektryczna Day & Night
Date of Use 2026-07-03
Przegląd ten został wykonany dla Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/65 Golarka elektryczna Day & Night
Date of Use 2026-07-03
Gniazdek
15/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt jest bardzo dobry
Super golarka. Daje rad nawet z moim twardym zarostem
Zalety
daje rade z każdym zarostem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-30
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
w porównaniu z urządzeniami Philips z serii 3000
w porównaniu z poprzednim modelem
w porównaniu z powłoką bez koralików
w porównaniu z wodą we wkładzie
Zabija 99,9% bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus na powierzchni golarki w ciągu 10 minut, testowane przez niezależne laboratorium.
Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.