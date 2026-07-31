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  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
  • Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora

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Limited i9000 Prestige UltraGolarka elektryczna Day & Night

XP9406/65

4.6
| (167) Opinie | 85% poleca ten produkt

3 Nagrody

Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora
Philips i9000 Prestige Ultra Day & Night Edition to nasza najbardziej innowacyjna golarka, która ścina włosy do długości 0,08 mm, zapewniając gładkość przez cały dzień. Nowa funkcja masażera 3 w 1 DeepClean pozwala cieszyć się zdrowym wyglądem skóry i promiennym wyglądem przez cały dzień.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

dzięki technologii SkinIQ Pro

Dokładność na co dzień, promienna skóra aż do wieczora

  • Technologia Lift & Cut Triple Action

  • Ostrza NanoTech Dual Precision

  • Precyzyjna, elastyczna głowica 360°

  • Wskazówki dotyczące aktywnego nacisku i ruchu

  • do 7 lata gwarancji******

Dokładne przycinanie na poziomie nasady włosów, efekt na cały dzień

Dokładne przycinanie na poziomie nasady włosów, efekt na cały dzień

Nasz opatentowany system Lift & Cut Triple Action delikatnie unosi włosy od nasady, aby precyzyjnie przyciąć je poniżej poziomu skóry do -0,08 mm, bez przecinania skóry. Zapewnia doskonałą gładkość, która utrzymuje się przez cały dzień.

Precyzja nawet w najtrudniejszych do golenia miejscach

Precyzja nawet w najtrudniejszych do golenia miejscach

W pełni elastyczne i mniejsze, kompaktowe głowice z wzorami rozciągania skóry dynamicznie dostosowują się do każdej krzywizny twarzy. Zapewniają stały kontakt ze skórą i o 20% większą precyzję**, aby wychwycić trudne włoski na szyi i pod nosem. Precyzja w każdym miejscu.

Skuteczna przy każdym pociągnięciu, nawet w przypadku gęstej brody

Skuteczna przy każdym pociągnięciu, nawet w przypadku gęstej brody

Zaprojektowane z myślą o wychwytywaniu włosów rosnących w różnych kierunkach, obracające się o 360° ostrza NanoTech Dual Precision wychwytują o 25% więcej włosów za każdym ruchem*, wykonując 8 milionów ruchów tnących na minutę, zapewniając precyzyjną skuteczność nawet w przypadku 1-, 3- lub 7-dniowego zarostu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

167

Opinie

85%

poleca ten produkt

31/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ja też się wahałem przed zakupem.

Golarka jest znakomita. Dotychczas używałem żelu i pięcioostrzowych maszynek znanej marki na G. Mam twardy, rosnący w różnych kierunkach zarost i obawiałem się golarki elektrycznej. To był błąd. Philips świetnie radzi sobie z moim zarostem i, o dziwo, pozostawia zdecydowanie mniej podrażnioną skórę. Samo golenie jest także dużo bardziej komfortowe w porównaniu do maszynki „żyletkowej”. Kiedyś próbowałem także golarki foliowej, ale używanie jej wiązało się z jeszcze większym bólem podczas golenia. Przyznam szczerze, że wahałem się, czy wydając 1,5 tysiąca na maszynkę do golenia, nie wydam pieniędzy na darmo, ale teraz mogę śmiało powiedzieć, że było warto. Polecam wszystkim wahającym się, bo Philips i9000 Prestige Ultra jest rewelacyjny.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-17

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-17

15/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry produkt Dobrze sprawdza się przy goleniu-delikatny Polecam

Przegląd ten został wykonany dla Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/65 Golarka elektryczna Day & Night

Date of Use 2026-07-03

Przegląd ten został wykonany dla Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/65 Golarka elektryczna Day & Night

Date of Use 2026-07-03

15/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt jest bardzo dobry

Super golarka. Daje rad nawet z moim twardym zarostem

Zalety

daje rade z każdym zarostem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-30

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. w porównaniu z urządzeniami Philips z serii 3000

  2. w porównaniu z poprzednim modelem

  3. w porównaniu z powłoką bez koralików

  4. w porównaniu z wodą we wkładzie

  5. Zabija 99,9% bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus na powierzchni golarki w ciągu 10 minut, testowane przez niezależne laboratorium.

  6. Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.