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  • Twoja golarka jak nowa

SH93Wymienne ostrza do golarki

SH93/50

4.6
| (45) Opinie | 86% poleca ten produkt
Twoja golarka jak nowa
W ciągu dwóch lat głowice golące usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosków. Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.
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Wymieniaj co 24 miesiące, aby golarka była jak nowa

Twoja golarka jak nowa

  • Ostrza NanoTech Dual Precision

  • Pasuje do serii 9000, 8000, 7000

Precyzyjne golenie przy skórze

Precyzyjne golenie przy skórze

Ostrza NanoTech DualPrecision golą dokładnie na poziomie skóry (do 0,08 mm pod skórą), wykonując do 165 000 ruchów na minutę. Urządzenie wyposażone jest w 72 wydajne, samoostrzące ostrza wyprodukowane w Europie.

Do golarki serii i9000, 9000, 8000, 700

Do golarki serii i9000, 9000, 8000, 700

Model głowicy wymiennej można sprawdzić z tyłu uchwytu golarki. Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę philips.com/accessories

Łatwy reset golarki

Łatwy reset golarki

1. Naciśnij przyciski zwalniające i odłącz uchwyt głowicy golącej. 2. Przekręć pierścienie zabezpieczające w lewo i wymontuj je. 3. Zdejmij stare głowice golące i załóż nowe (nacięcia powinny dokładnie pasować do wystających elementów). 4. Załóż pierścienie zabezpieczające z powrotem i przekręć je w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. 5. Nałóż uchwyt głowicy golącej z powrotem i zamknij.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

45

Opinie

86%

poleca ten produkt

3

13/02/2024

Polska

Polska

Polecam, ostrza rewelacja!

Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.

Zalety

Bardzo dobra jakość, idealne golenie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

29/08/2023

Polska

Polska

Niesamowite !

Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂

Zalety

Precyzja golenia, idealny efekt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

03/12/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest

Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to

Zalety

Trwalosc

Wady

Bateria mogła by służyć dłużej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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