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Wszystkie serie

  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia
  • Dokładność* i komfort golenia

Golarka Seria 9000Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S9986/59

4.8
| (702) Opinie | 95% poleca ten produkt
Dokładność* i komfort golenia
Najbardziej inteligentna golarka z technologią SI zapewnia niesamowity komfort skóry. Uzyskaj informacje na temat nacisku podczas golenia, aby chronić skórę, jednocześnie goląc włosy bliżej, nawet na brodach z 5-dniowym zarostem. Wykrywa, prowadzi i dostosowuje się do Twojej twarzy.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

z technologią SkinIQ

Dokładność* i komfort golenia

  • Czujnik Pressure Guard

  • Ostrza Dual SteelPrecision

  • Produkt przetestowany dermatologicznie

  • Elastyczne głowice 360-D

  • Do 5 lat gwarancji*****

Przycinanie włosów we wszystkich kierunkach dzięki obrotowym ostrzom 360°

Przycinanie włosów we wszystkich kierunkach dzięki obrotowym ostrzom 360°

Golarki rotacyjne firmy Philips są stworzone do przycinania włosów naturalnie rosnących w różnych kierunkach, co umożliwiają obrotowe ostrza 360°. Ostrza Dual SteelPrecision wykonują do 150 tys. cięć na minutę, tnąc więcej włosów na jedno pociągnięcie**.

O 30% gładsze*** przesuwanie głowicy po skórze dzięki powłoce ochronnej SkinGlide

O 30% gładsze*** przesuwanie głowicy po skórze dzięki powłoce ochronnej SkinGlide

Między głowicami golącymi a skórą znajduje się powłoka ochronna. Na każdy jej centymetr kwadratowy przypada nawet 250,000 mikrokoralików, które redukują podrażnienia, ułatwiając przesuwanie głowicy po skórze do 30%***.

Czujnik Pressure Guard zapewnia optymalny nacisk w trakcie całego golenia

Czujnik Pressure Guard zapewnia optymalny nacisk w trakcie całego golenia

Odpowiedni nacisk jest kluczem do zapewnienia dokładności golenia i ochrony skóry. Zaawansowane czujniki w golarce odczytują siłę nacisku, a innowacyjna sygnalizacja świetlna pokazuje, kiedy nacisk jest zbyt mocny lub zbyt słaby. W ten sposób można spersonalizować golenie i dostosować je do siebie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

702

Opinie

95%

poleca ten produkt

06/08/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Satysfakcja gwarantowana

Golarka spełnia moje oczekiwania w 100%. Jest cicha, doskonale goli i jest świetnie wykonana. Dodatkowo trafiłem promocję, co pozwoliło mi zaoszczędzić kilka złotych. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-23

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9204/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-23

20/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

wszystko ok ale przy goleniu wąsa trzeba to robić powoli

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige XP9201/30 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-07-12

08/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Używam niedługo, ale jestem bardzo usatysfakcjonowany.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej

Date of Use 2026-06-16

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Limitowana Edycja Seria 9000 S9980/59 Golarka elektryczna ze stali klasy kosmicznej

Date of Use 2026-06-16

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. w porównaniu z serią Philips S9000

  2. Na podstawie danych użytkowników golarki Philips S7000 i aplikacji GroomTribe w 2019 roku

  3. * W porównaniu z materiałami niepowlekanymi

  4. * * porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą

  5. * * * 2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.​