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Wszystkie serie

  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
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  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
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  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry

Produkcja zakończona

Shaver series 5000Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S5589/30

4.6
| (1337) Opinie | 92% poleca ten produkt
Dokładne golenie delikatne dla skóry
Golarka Philips z serii 5000 zapewnia doskonałe golenie, a teraz umożliwia strzyżenie jeszcze większej liczby włosów za jednym pociągnięciem*. Dzięki zaawansowanej technologii SkinIQ golarka wykrywa gęstość włosów i dostosowuje się do niej, zapewniając większy komfort skóry.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

dzięki technologii SkinIQ

Dokładne golenie delikatne dla skóry

  • Ostrza SteelPrecision

  • Czujnik Power Adapt

  • Elastyczne głowice 360-D

  • Zintegrowany wysuwany trymer

Większa wydajność przy każdym pociągnięciu

Większa wydajność przy każdym pociągnięciu

Skuteczna i delikatna golarka Philips jest wyposażona w 45 samoostrzące się ostrza SteelPrecision, które wykonują do 90 000 ruchów na minutę, przycinając więcej włosów za jednym pociągnięciem**.

Golarka, która poradzi sobie z każdą brodą

Golarka, która poradzi sobie z każdą brodą

Golarka elektryczna jest wyposażona w inteligentny czujnik zarostu, który odczytuje grubość włosów 125 razy na sekundę. Technologia automatycznie dostosowuje moc cięcia, aby zapewnić bezproblemowe i łagodne golenie.

Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy

Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy

Elastyczne głowice golarki elektrycznej firmy Philips dopasowują się do kształtu twarzy i obracają się o 360°, zapewniając dokładne i wygodne golenie.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

1337

Opinie

92%

poleca ten produkt

05/08/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Bardzo dobre golenie na gładko.Cicha praca silnika, same pozytywy.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-08-04

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-08-04

04/08/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonale goli, cicha praca, przystępna cenowo

Dla mnie ta maszynka jest idealna. Niestety popsuł mi się model serii 6 po 6 latach stąd decyzja o zakupie. Maszynka jest o niebo lepsza od seii 6...goli dokladniej, dużo dokładniej wręcz idealnie. Układ ostrzy docina nawet te na skraju żuchwy co przy starej nie było takie łatwe do osiągnięcia. Dużo ciszej pracuje, sama dobiera prędkość do zarostu. 2,3 lub 4 dniowy zarost goli bez problemu wyjątkowo gładko. Można porównać to do maszynki jednorazowej ale bez zaciec. Ja używam dodatkowo pianki. Oczywiście kluczem idealnego goleniasą okrezne ruchy ale użytkownicy pewnie to wiedzą. Maszynka idealna. Syn ma taki sam model bo różnią się nr tylko dlatego że są i ne akcesoria w dodatkach więc to druga maszynka w rodzinie a moja 4....

Zalety

Cicha praca, dokładne golenie, ergonomiczny kształt

Wady

Brak ladowarki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5885/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-07-08

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5885/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-07-08

05/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka nad golarkami!

Goliłem się Remingtonem -- podobno najlepsze maszynki... Mit prysł -- Philips bije go na głowę. Wreszcie mój twardy zarost znika, a twarz jest gładka.

Zalety

Naprawdę goli!

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/30 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/30 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-30

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. Testowano w porównaniu z serią Philips 3000.