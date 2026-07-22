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Wszystkie serie

  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
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  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
  • Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry

Produkcja zakończona

Shaver series 7000Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S7783/59

4.7
| (781) Opinie | 95% poleca ten produkt
Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry
Golarka Philips z serii 7000 gładko przesuwa się po skórze, jednocześnie przycinając każdy włos — nawet na 3-dniowej brodzie. Golarka wyposażona jest w zaawansowaną technologię SkinIQ, która wykrywa, dostosowuje się i prowadzi ruch, zapewniając lepszą ochronę skóry.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

z technologią SkinIQ

Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry

  • Powłoka ochronna SkinGlide

  • Ostrza SteelPrecision

  • Czujnik Motion Control

  • Elastyczne głowice 360-D

Golarka, która zmniejsza tarcie i podrażnienia

Golarka, która zmniejsza tarcie i podrażnienia

Pomiędzy głowicami golącymi a skórą znajduje się powłoka ochronna wykonana z 2000 mikrokoralików na milimetr kwadratowy. Taka konstrukcja zmniejsza tarcie o skórę o 25%*, minimalizując podrażnienia.

Większa wydajność przy każdym pociągnięciu

Większa wydajność przy każdym pociągnięciu

Skuteczna i delikatna golarka Philips jest wyposażona w 45 samoostrzące się ostrza SteelPrecision, które wykonują do 90 000 ruchów na minutę, przycinając więcej włosów za jednym pociągnięciem**.

Zapewnia lepszą technikę golenia

Zapewnia lepszą technikę golenia

Technologia wykrywania ruchu śledzi sposób golenia i pokazuje najbardziej skuteczną technikę. Po trzech goleniach większość mężczyzn zaczyna stosować skuteczniejszą technikę golenia, która wymaga mniej pociągnięć***.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

781

Opinie

95%

poleca ten produkt

22/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealna golarka

Nie spodziewałem się takiej skuteczności golenia.. Szybko, dokładnie i naprawdę bez podrażnień. Gole się na sucho, bo tak lubię, ale głowicę na koniec płucze pod wodą. Bateria długo trzyma, etui podróżne bardzo przydatne

Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-26

Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-26

30/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super golarka.Bez podrażnień dla skóry a zawsze ja miałem jak się goliłem innymi maszynkami co do tej pory miałem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-05

30/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt to więcej niż oczekiwałem.

Nie mam zarzutów pod żadnym względem. Miałem wcześniej golarkę braun seria 9. W porównaniu do philipsa to przepaść. Łatwiejsza w obsłudze, lepiej goli (dokładniej), system myjący zajmuje mniej miejsca. Poprostu lepszy produkt za mniejsze pieniądze.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-02

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-02

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. w porównaniu z materiałami niepowlekanymi

  2. Testowano w porównaniu z serią Philips 3000.

  3. * Na podstawie danych użytkowników aplikacji Philips S7000 i GroomTribe w 2019 roku.

  4. * * porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą