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Ten produkt
Golarka Seria 7000
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
599,00 zł
SH71
Wymienne głowice golące
119,00 zł
599,00 zł
599,00 zł
Powłoka Nano SkinGlide
Ostrza SteelPrecision
Czujnik Motion Control
Elastyczne głowice 360-D
Do 5 lat gwarancji*****
Pomiędzy głowicami golarki a skórą znajduje się powłoka ochronna, która ułatwia płynniejszy przesuwanie golarki. 250 000 mikrokoralików na centymetr kwadratowy zmniejsza tarcie nawet o 30%***, pomagając minimalizować podrażnienia i zapewniając wygodne codzienne golenie.
Ostrza SteelPrecision umożliwiają 90 000 cięć na minutę, zapewniając dokładne i skuteczne golenie. 45 wysokowydajnych, samoostrzących ostrzy produkowanych w Europie zapewnia niezawodne cięcie przy każdym goleniu.
Technologia wykrywania ruchu śledzi sposób golenia i zwiększa wydajność ruchów. Po zaledwie trzech goleniach większość mężczyzn osiągnęła lepszą technikę golenia przy mniejszej liczbie ruchów***, pomagając poprawić komfort i powtarzalność efektów codziennego użytkowania.
4.7
z 5
781
Opinie
95%
poleca ten produkt
Addam
22/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Idealna golarka
Nie spodziewałem się takiej skuteczności golenia.. Szybko, dokładnie i naprawdę bez podrażnień. Gole się na sucho, bo tak lubię, ale głowicę na koniec płucze pod wodą. Bateria długo trzyma, etui podróżne bardzo przydatne
Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-06-26
Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-06-26
Kurczak1979
30/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super golarka.Bez podrażnień dla skóry a zawsze ja miałem jak się goliłem innymi maszynkami co do tej pory miałem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-05-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-05-05
Janeknik
30/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt to więcej niż oczekiwałem.
Nie mam zarzutów pod żadnym względem. Miałem wcześniej golarkę braun seria 9. W porównaniu do philipsa to przepaść. Łatwiejsza w obsłudze, lepiej goli (dokładniej), system myjący zajmuje mniej miejsca. Poprostu lepszy produkt za mniejsze pieniądze.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-05-02
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-05-02
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
w porównaniu z materiałami niepowlekanymi
Testowano w porównaniu z serią Philips 3000.
w porównaniu z powłoką bez mikrokoralików
Porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą
2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.