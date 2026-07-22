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  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
  • Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry

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Golarka Seria 7000Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S7885/50

4.7
| (781) Opinie | 95% poleca ten produkt
Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry
Golarka Philips z serii 7000 gładko przesuwa się po skórze, jednocześnie przycinając każdy włos — nawet na 3-dniowym zaroście. Golarka wyposażona jest w zaawansowaną technologię SkinIQ, która wykrywa, dostosowuje się i prowadzi ruch, zapewniając lepszą ochronę skóry.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

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Golarka Seria 7000 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Golarka Seria 7000
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

599,00 zł

  • SH71

    SH71
    Wymienne głowice golące

    119,00 zł

599,00 zł

599,00 zł

z technologią SkinIQ

Dokładniejsze golenie, nowoczesny system ochrony skóry

  • Powłoka Nano SkinGlide

  • Ostrza SteelPrecision

  • Czujnik Motion Control

  • Elastyczne głowice 360-D

  • Do 5 lat gwarancji*****

Pomaga zmniejszyć tarcie, zapewniając gładszą skórę

Pomaga zmniejszyć tarcie, zapewniając gładszą skórę

Pomiędzy głowicami golarki a skórą znajduje się powłoka ochronna, która ułatwia płynniejszy przesuwanie golarki. 250 000 mikrokoralików na centymetr kwadratowy zmniejsza tarcie nawet o 30%***, pomagając minimalizować podrażnienia i zapewniając wygodne codzienne golenie.

Dokładne, wydajne cięcie za każdym razem

Dokładne, wydajne cięcie za każdym razem

Ostrza SteelPrecision umożliwiają 90 000 cięć na minutę, zapewniając dokładne i skuteczne golenie. 45 wysokowydajnych, samoostrzących ostrzy produkowanych w Europie zapewnia niezawodne cięcie przy każdym goleniu.

Zapewnia lepszą technikę golenia i mniejszą liczbę pominiętych włosów

Zapewnia lepszą technikę golenia i mniejszą liczbę pominiętych włosów

Technologia wykrywania ruchu śledzi sposób golenia i zwiększa wydajność ruchów. Po zaledwie trzech goleniach większość mężczyzn osiągnęła lepszą technikę golenia przy mniejszej liczbie ruchów***, pomagając poprawić komfort i powtarzalność efektów codziennego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

781

Opinie

95%

poleca ten produkt

22/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealna golarka

Nie spodziewałem się takiej skuteczności golenia.. Szybko, dokładnie i naprawdę bez podrażnień. Gole się na sucho, bo tak lubię, ale głowicę na koniec płucze pod wodą. Bateria długo trzyma, etui podróżne bardzo przydatne

Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-26

Przegląd ten został wykonany dla Golarka seria 7000 S7886/35 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-26

30/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super golarka.Bez podrażnień dla skóry a zawsze ja miałem jak się goliłem innymi maszynkami co do tej pory miałem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7882/55 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-05

30/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt to więcej niż oczekiwałem.

Nie mam zarzutów pod żadnym względem. Miałem wcześniej golarkę braun seria 9. W porównaniu do philipsa to przepaść. Łatwiejsza w obsłudze, lepiej goli (dokładniej), system myjący zajmuje mniej miejsca. Poprostu lepszy produkt za mniejsze pieniądze.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-02

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 7000 S7885/50 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-02

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. w porównaniu z materiałami niepowlekanymi

  2. Testowano w porównaniu z serią Philips 3000.

  3. w porównaniu z powłoką bez mikrokoralików

  4. Porównując zanieczyszczenie elementu golącego po użyciu wkładu napełnionego płynem i wkładu napełnionego wodą

  5. 2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.​