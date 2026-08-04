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  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry
  • Dokładne golenie delikatne dla skóry

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Golarka Seria 5000Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S5887/10

4.6
| (1336) Opinie | 92% poleca ten produkt
Dokładne golenie delikatne dla skóry
Seria Philips 5000 została stworzona z myślą o mężczyznach potrzebujących skutecznego i wygodnego golenia na co dzień. Skutecznie przycina nawet 3-dniowy zarost, a technologia SkinIQ dostosowuje się do gęstości włosów, zapewniając mocne, wygodne i równomierne golenie.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

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Golarka Seria 5000 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Golarka Seria 5000
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

379,00 zł

  • SH71

    SH71
    Wymienne głowice golące

    119,00 zł

379,00 zł

379,00 zł

z technologią SkinIQ

Dokładne golenie delikatne dla skóry

  • Ostrza SteelPrecision

  • Czujnik Power Adapt

  • Elastyczne głowice 360-D

  • Zintegrowany wysuwany trymer

  • Do 5 lat gwarancji**

Dokładne, wydajne cięcie za każdym razem

Dokładne, wydajne cięcie za każdym razem

Ostrza SteelPrecision umożliwiają 90 000 cięć na minutę, zapewniając dokładne i skuteczne golenie. 45 wysokowydajnych, samoostrzących ostrzy produkowanych w Europie zapewnia niezawodne cięcie przy każdym goleniu.

Dopasowuje się do gęstości brody dla łatwiejszego golenia

Dopasowuje się do gęstości brody dla łatwiejszego golenia

Ten inteligentny czujnik odczytuje gęstość włosów 250 razy na sekundę i automatycznie dostosowuje moc podczas golenia. Pomaga golarce skutecznie reagować na zmiany w grubości lub gęstości zarostu, dzięki czemu golenie jest gładkie i płynne, zapewniając Ci komfort.

Dopasowanie do kształtu twarzy dla optymalnego kontaktu ze skórą

Dopasowanie do kształtu twarzy dla optymalnego kontaktu ze skórą

W pełni elastyczne głowice obracają się o 360°, aby ściśle dopasować się do krzywizn twarzy i głowy. Umożliwia to dokładne golenie z dodatkowym komfortem, nawet w trudnych obszarach, takich jak szyja i szczęka.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

1336

Opinie

92%

poleca ten produkt

04/08/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonale goli, cicha praca, przystępna cenowo

Dla mnie ta maszynka jest idealna. Niestety popsuł mi się model serii 6 po 6 latach stąd decyzja o zakupie. Maszynka jest o niebo lepsza od seii 6...goli dokladniej, dużo dokładniej wręcz idealnie. Układ ostrzy docina nawet te na skraju żuchwy co przy starej nie było takie łatwe do osiągnięcia. Dużo ciszej pracuje, sama dobiera prędkość do zarostu. 2,3 lub 4 dniowy zarost goli bez problemu wyjątkowo gładko. Można porównać to do maszynki jednorazowej ale bez zaciec. Ja używam dodatkowo pianki. Oczywiście kluczem idealnego goleniasą okrezne ruchy ale użytkownicy pewnie to wiedzą. Maszynka idealna. Syn ma taki sam model bo różnią się nr tylko dlatego że są i ne akcesoria w dodatkach więc to druga maszynka w rodzinie a moja 4....

Zalety

Cicha praca, dokładne golenie, ergonomiczny kształt

Wady

Brak ladowarki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5885/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-07-08

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5885/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-07-08

05/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka nad golarkami!

Goliłem się Remingtonem -- podobno najlepsze maszynki... Mit prysł -- Philips bije go na głowę. Wreszcie mój twardy zarost znika, a twarz jest gładka.

Zalety

Naprawdę goli!

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/30 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/30 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-06-30

02/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Philips seria 5000

Świetny produkt... Kolejna maszynka(4) do golenia tym razem dla syna. W miarę cicha z trymerem. Goli dokładnie na sucho i na mokro. Wydajny akumulator. W zestawie osłona i etui

Zalety

Szybka dokładną i ładna golarka z akcesoriami

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 5000 S5887/10 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-05-21

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. Testowano w porównaniu z serią Philips 3000.

  2. 2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.​