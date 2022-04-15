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  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
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  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry
  • Dokładne golenie również wrażliwej skóry

Produkcja zakończona

Shaver series 7000Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

S7960/17

4.7
| (194) Opinie | 95% poleca ten produkt
Dokładne golenie również wrażliwej skóry
Seria golarek Philips S7000 została stworzona, by zapewniać delikatne i dokładne golenie. Golarka jest wzbogacona o opracowane we współpracy z dermatologami spersonalizowane wskazówki, które dotyczą konkretnych typów skóry. Każda skóra jest przecież inna.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Nasza najlepsza golarka do skóry wrażliwej

Dokładne golenie również wrażliwej skóry

  • Pierścienie SkinGlide

  • Ostrza GentlePrecision

  • Czujnik BeardAdapt

  • Osobisty Plan Golenia

Pierścienie SkinGlide z mikrogranulkami zapewniają gładszy poślizg

Pierścienie SkinGlide z mikrogranulkami zapewniają gładszy poślizg

Gładszy poślizg podczas golenia dzięki zaawansowanej technologii mikrogranulek Philips. Zainspirowane zasadami szybownictwa w aerodynamice pierścienie golarki są pokryte tysiącami kuleczek, które przypominają szkło, aby zapewnić maksymalny komfort dla skóry.

Golarka do twarzy umożliwia dokładne, a jednocześnie delikatne golenie

Golarka do twarzy umożliwia dokładne, a jednocześnie delikatne golenie

Golarka elektryczna do skóry wrażliwej jest wyposażona w ostrza GentlePrecision, które minimalizują szarpanie i ciągnięcie skóry oraz konieczność powtarzania golenia w tych samych miejscach. Nawet w przypadku 3-dniowego zarostu.

Gęste brody nie mają szans

Gęste brody nie mają szans

Ta golarka elektryczna jest wyposażona w czujnik BeardAdapt, który wykrywa gęstość brody. Następnie automatycznie dostosowuje moc do danego zadania. To proste.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

194

Opinie

95%

poleca ten produkt

15/04/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super golarka :)

Bardzo dobra golarka, dobry akumulator starcza na 2 tygodnie spokojnie

Zalety

Doskonale goli

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7940/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7940/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

16/12/2020

Polska

Polska

Spenia moje wymagania

Golarka używana codziennie, jest bardzo dobra nie podrażnia skóry. Ogólnie jestem bardzo zadowolony i mogę szczerz polecić ten sprzęt innym.

Zalety

nie podrażniaskóry - długo trzyma bateria - wygodna podczas korzystania

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7940/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7940/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

12/05/2020

Polska

Polska

Rewelacyjna

Bardzo dobra , najlepsza golarka Philipsa jaką używałem do tej pory

Zalety

dokałdna, szybka , komunikacja z telefonem

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7930/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7930/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 