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  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące widok produktu z przodu, z góry i z lewej strony
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu

Produkcja zakończona

Multigroom series 3000Zestaw do golenia

QG3080/10

Zestaw do golenia 7 w 1

Profesjonalny zestaw do golenia QG3080 firmy Philips — obejmujący trymery do włosów na głowie i brodzie oraz w nosie i uszach — to doskonałe narzędzie do stylizacji, które pozwala uzyskać odpowiedni wygląd na każdą okazję.

Poznaj wszystkie korzyści

The world's most preferred electric male grooming brand1

Stwórz swój własny wygląd

Zestaw do golenia 7 w 1

  • 7 w 1

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając szybkie i wygodne efekty.

Samoostrzące się ostrza SteelWave zapewniają doskonałe rezultaty

Samoostrzące się ostrza SteelWave zapewniają doskonałe rezultaty

Rewolucyjne, samoostrzące się ostrza w kształcie fali zapewniają precyzyjne i dokładne rezultaty.

9 wbudowanych ustawień długości od 1 do 18 mm

Wybierz i zablokuj żądaną długość z szerokiego zakresu ustawień.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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Przypisy

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 