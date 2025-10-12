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Produkcja zakończona
QG3080/10
Zestaw do golenia 7 w 1
Profesjonalny zestaw do golenia QG3080 firmy Philips — obejmujący trymery do włosów na głowie i brodzie oraz w nosie i uszach — to doskonałe narzędzie do stylizacji, które pozwala uzyskać odpowiedni wygląd na każdą okazję.
7 w 1
Dopasowująca się nasadka grzebieniowa dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając szybkie i wygodne efekty.
Rewolucyjne, samoostrzące się ostrza w kształcie fali zapewniają precyzyjne i dokładne rezultaty.
Wybierz i zablokuj żądaną długość z szerokiego zakresu ustawień.
Opinie
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.