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Produkcja zakończona
QG3150/30
Doskonała widoczność i maksymalna precyzja
Rewolucyjna technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję w tworzeniu wymyślonych fryzur.
Plus
7 w 1
Rewolucyjna technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję w tworzeniu wymyślonych fryzur.
Ostrza z hartowanej stali utlenionej są ostrzejsze niż tytan*.
5.0
z 5
1
Opinia
Clip
04/07/2019
Україна
Отличный стайлер для всего тела.
Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.
Przegląd ten został wykonany dla QG3150 Набір для підстригання
Przegląd ten został wykonany dla QG3150 Набір для підстригання