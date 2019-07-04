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  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
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Produkcja zakończona

Multigroom series 3000Zestaw do golenia

QG3150/30

5

| (1) Opinia

Doskonała widoczność i maksymalna precyzja

Rewolucyjna technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję w tworzeniu wymyślonych fryzur.

Poznaj wszystkie korzyści

Doskonała widoczność i maksymalna precyzja

  • Plus

  • 7 w 1

Technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję

Technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję

Rewolucyjna technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję w tworzeniu wymyślonych fryzur.

Ostrzejsze niż tytan*: ostrza z hartowanej stali gwarantują dużą trwałość

Ostrzejsze niż tytan*: ostrza z hartowanej stali gwarantują dużą trwałość

Ostrza z hartowanej stali utlenionej są ostrzejsze niż tytan*.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный стайлер для всего тела.

Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.

Przegląd ten został wykonany dla QG3150 Набір для підстригання

Przegląd ten został wykonany dla QG3150 Набір для підстригання

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie