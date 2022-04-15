Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
QG3190/00
Produkcja zakończona
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka Philips nierówno przycina włosy
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu