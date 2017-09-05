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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
2 zwykłe nasadki i 1 nasadka grzebien.
bezprzewodowy, możliwość mycia w wodzie
delikatne dla skóry ostrza
60 min działania po 10 godz. ładowania
Użyj pełnowymiarowego trymera bez nasadki, aby uzyskać pożądany styl i nienaganny wygląd krawędzi brody.
Można zablokować odpowiednie ustawienie, aby uzyskać żądaną długość zarostu. Nasadka grzebieniowa do brody i zarostu zapewnia 18 ustawień długości w zakresie od 1 do 18 mm, a odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 1 mm.
Szybko i łatwo usuń niechciane włosy z nosa i uszu.
4.3
z 5
19
Opinie
88%
poleca ten produkt
Mat09
05/09/2017
Polska
Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej
Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
alfons
11/10/2017
Česká republika
výborný
zatím nejlepší, co jsem kdy měl, lehký, jednoduchý
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1