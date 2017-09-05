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  • Uniwersalny trymer do brody i stylizacji zarostu
  • Uniwersalny trymer do brody i stylizacji zarostu
  • Uniwersalny trymer do brody i stylizacji zarostu
  • Uniwersalny trymer do brody i stylizacji zarostu
  • Uniwersalny trymer do brody i stylizacji zarostu
  • Uniwersalny trymer do brody i stylizacji zarostu

Produkcja zakończona

Multigroom series 3000Uniwersalny zestaw do stylizacji zarostu

QG3320/15

4.3
| (19) Opinie | 88% poleca ten produkt
Uniwersalny trymer do brody i stylizacji zarostu
Z tym uniwersalnym trymerem łatwo wystylizujesz brodę, wąsy i bokobrody na wiele różnych sposobów. Dzięki 3 nasadkom możesz wypróbować niezliczoną ilość stylów.
Poznaj wszystkie korzyści

Wyjątkowo wszechstronny, wodoodporny trymer 3 w 1

Uniwersalny trymer do brody i stylizacji zarostu

  • 2 zwykłe nasadki i 1 nasadka grzebien.

  • bezprzewodowy, możliwość mycia w wodzie

  • delikatne dla skóry ostrza

  • 60 min działania po 10 godz. ładowania

Przycinanie zarostu na twarzy i szyi oraz bokobrodów w celu wykończenia stylizacji

Użyj pełnowymiarowego trymera bez nasadki, aby uzyskać pożądany styl i nienaganny wygląd krawędzi brody.

18 ustawień długości (1–18 mm) pozwalających równo przyciąć brodę lub zarost

Można zablokować odpowiednie ustawienie, aby uzyskać żądaną długość zarostu. Nasadka grzebieniowa do brody i zarostu zapewnia 18 ustawień długości w zakresie od 1 do 18 mm, a odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 1 mm.

Delikatne usuwanie zbędnych włosów z nosa i uszu

Szybko i łatwo usuń niechciane włosy z nosa i uszu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

19

Opinie

88%

poleca ten produkt

2

05/09/2017

Polska

Polska

Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej

Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

11/10/2017

Česká republika

Česká republika

výborný

zatím nejlepší, co jsem kdy měl, lehký, jednoduchý

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie